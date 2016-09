A dieta que pode melhorar a sua visão

Foto: Internet Médico e apresentador testou suplementos que pesquisadores já analisam para tratar problemas de visão

Será possível amenizar, com mudanças na dieta, problemas de visão que se agravam com a idade? O médico e apresentador da BBC Michael Mosley foi atrás da resposta. Eis o que ele descobriu:



"Minha visão nunca foi boa. Passei a maior parte de minha vida usando óculos e, à medida que envelheço, a expectativa é que a situação apenas piore.



Quando a equipe do programa da BBC Trust Me, I'm a Doctor ("Confie em Mim, Sou Médico", em tradução livre) me pediu para tentar tomar suplementos para melhorar minha visão, reagi com ceticismo - não sou fã de suplementos.



Mesmo assim fui me encontrar com John Barbur, professor da City University de Londres, para fazer um exame completo de visão.



Ele se interessou muito pela minha retina, a parte do olho sensível à luz, e me fez olhar para uma tela de computador no escuro durante horas, enquanto ocorriam outros exames e testes para medir minhas limitações na percepção de cores, minha visão noturna e minha capacidade de detectar objetos pequenos e imagens tênues.



Também foi medido o nível de proteção da área mais delicada da minha retina, a mácula, contra danos causados por luzes azuis de alta energia e raios UV.



Essa proteção, feita de um "pigmento macular" amarelado, é uma espécie de filtro solar natural que temos para proteger as células que detectam a luz.



Resultados



Os resultados foram fascinantes e deprimentes. Minha capacidade de detectar as cores amarela e azul era muito baixa. Minha visão noturna e percepção de detalhes também são baixas comparadas às de pessoas mais jovens, mas estão de acordo com a minha idade.



A equipe da BBC então me entregou um estoque de suplementos que duraria 90 dias e que deveriam ajudar.



Os suplementos têm concentrações de certos compostos encontrados em plantas. Foram extraídos de calêndulas, mas dois dos compostos mais importantes - luteína e zeaxantina - também são encontrados em uma série de alimentos que consumimos regularmente, como gemas de ovo, espinafre e couve.



Uma equipe de pesquisadores americanos elaborou receita de uma bebida diária que, eles esperam, possa fornecer a quantidade adequada de luteína e zeaxantina.



Era uma mistura de frutas e verduras como couve e kiwi com gorduras como leite e gérmen de trigo, que ajudam a absorver os compostos mais importantes.



Mudanças



Doze semanas depois, voltei à City University para ver se o consumo diário de suplementos tinha feito alguma diferença em minha visão.



Os resultados foram surpreendentes até para John Barbur: houve melhoras em vários aspectos de minha visão.



A minha percepção do azul e do amarelo tinha voltado ao normal e minha visão noturna estava muito melhor. Os níveis do pigmento macular de proteção também melhoraram.



John Nolan, da Universidade de Waterford, na Irlanda, não ficou tão surpreso. Ele e uma equipe de pesquisadores estudam os pigmentos maculares há anos e recentemente completaram um teste de um ano com mais de cem participantes no qual eles observaram resultados parecidos com os meus.



Eles perceberam que a mudança na dieta com os três pigmentos maculares - luteína, zeaxantina e mesozeanxantina - levou a melhoras significativas na proteção da mácula e também melhorou a visão.



Também há provas de que este tipo de suplementação pode ajudar a desacelerar ou até mesmo evitar a degeneração macular relacionada ao envelhecimento. Mas ainda existe polêmica em relação a estes resultados.



A pergunta é: devemos todos nós tomar suplementos para proteger e melhorar nossa visão?



Dieta X suplementos



A pesquisa demonstrou que os suplementos funcionam - mesmo para alguém como eu, que tem uma dieta relativamente saudável com muitas frutas e verduras. E, no meu caso, os níveis de compostos no sangue que não estavam particularmente baixos receberam uma forcinha desses compostos.



No entanto, alguns pesquisadores acreditam que apenas a dieta, sem os suplementos, pode ser o bastante.



Por exemplo, a luteína. É um composto amarelo sintetizado apenas pelas plantas. Elas sintetizam a luteína para absorver a luz azul como parte de seu mecanismo para capturar energia da luz do sol através da fotossíntese.



Os animais conseguem a luteína ao consumir plantas - espinafre e couve são boas fontes, ou a gema do ovo.



A luteína é usada como um suplemento para alimentar galinhas em granjas, para tornar as gemas de seus ovos mais amarelas e atraentes.



A zeaxantina é outro composto amarelo, quase idêntico à luteína, sintetizado por plantas para absorver luz. É o que dá a cor amarela ao milho, pimentões e ao açafrão.



A mesozeaxantina é uma forma da zeaxantina que geralmente não é encontrada em plantas mas é sintetizada no corpo a partir da luteína. É preciso fazer mais pesquisas para saber mais sobre a eficiência deste processo.



Ela é encontrada em alguns peixes (principalmente na pele), mas em suplementos contendo extrato de calêndula parece que o processo industrial pelo qual a calêndula passa pode criar a mesozeaxantina (e foi descoberta em alguns suplementos de extrato de calêndula, mesmo que não esteja listado no rótulo do suplemento).



Os voluntários que tomaram uma vitamina com as quantidades de plantas calculadas para aumentar as quantidades de luteína e zeaxantina realmente tiveram um aumento de luteína. Mas não de zeaxantina.



E isso deixa claro que é preciso mais pesquisa para elaborar uma receita melhor para a bebida.



Então, devido ao avanço atual das pesquisas, este pode ser um daqueles casos raros nos quais eu escolho os suplementos, principalmente para aqueles que não comem tantas verduras como deveriam, e para as pessoas mais velhas (que absorvem nutrientes com menos eficácia).



Mas, para todas as vezes em que mães e avós disseram que comer cenoura fazia bem para os olhos, eis um esclarecimento.



Apesar de a luteína e a zeaxantina (e a mesozeaxantina) serem compostos conhecidos como carotenoides, esses compostos são encontrados principalmente em plantas verdes ou nas partes verdes das plantas que ficam acima do chão.



E, se você quiser melhorar sua visão, vai ter mesmo que mastigar verduras (junto com algumas gorduras para ajudar na absorção destes compostos solúveis em gordura)."