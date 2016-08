Cantor é solto após pagar fiança de US$ 250 mil

A polícia de Los Angeles libertou na noite de terça-feira (30) o cantor Brown, de 27 anos, que havia sido detido sob suspeita de agressão com uma arma, informa os registros da prisão do condado.

Brown foi libertado às 23h19 local (3h19 desta quarta, no horário de Brasília) depois de pagar uma fiança de US$ 250 mil dólares .



O artista não foi indiciado.



"Chris saiu e está bem", escreveu no Twitter seu advogado, Mark Geragos. "As alegações contra ele são demonstravelmente falsas."



De acordo com o site TMZ, a suposta vítima estava junto com amigos na casa do cantor, em Tarzana, no subúrbio de Los Angeles, quando foi ameaçada com uma arma por ele e chamou a polícia. Ela teria dito que Chris Brown se irritou ao vê-la admirando uma das joias dele.



Viaturas e um helicóptero da polícia foram até a porta da casa ficaram na área durante todo o dia. Enquanto a propriedade era cercada, Chris Brown teria jogado uma mala com drogas e armas dentro, gritado: "Venham me pegar!".



A polícia vasculhou a casa depois de receber uma chamada de emergência de uma mulher pedindo ajuda por volta das 3h da madrugada (7h de Brasília).



Depois de ter proibido a entrada da polícia na residência alegando falta de um um mandado de busca, Brown publicou vídeos no Instagram nos quais se identificou com o movimento Black Lives Matter, que condena a violência policial contra os negros.



"Tem de parar com esse jogo, em que me apresentam como o mau, como se estivesse ficando louco. Não é assim", afirmou Brown em um dos vídeos.



"Quando conseguirem um mandado para o que precisam fazer, vão entrar aqui [na minha casa] e não vão descobrir nada, idiotas", acrescentou. "São a pior gangue do mundo, a polícia", sentenciou.



Agressão a Rihanna

Em junho de 2009, Brown foi condenado por agredir sua então namorada, a cantora Rihanna, que sofreu lesões faciais e se viu obrigada a cancelar sua apresentação no Grammy daquele ano.



O cantor de sucessos como "Run it ! " e "Kiss kiss" foi então sentenciado a cinco anos de liberdade condicional. Também teve de assistir durante um ano a um programa de violência doméstica e cumprir 180 dias de trabalho comunitário.



Em 2014, ele se declarou culpado de ter agredido um homem na frente de um hotel em Washington. Em janeiro deste ano, foi acusado de agredir uma mulher em Las Vegas.