Relação emocional com a comida causa impacto no peso

Algumas pessoas associam determinados alimentos a um conjunto de emoções, negativas ou positivas. Agora, um estudo revelou que nossa relação emocional com a comida causa um impacto no que escolhemos para colocar no prato. As informações são do site Indy 100 .

Na pesquisa, publicada no Journal of Marketing , voluntários foram divididos em dois grupos: o primeiro recebeu um curso nutricional e aulas para saber reconhecer tanto as próprias emoções quanto a dos outros. Já o segundo ficou apenas com o curso nutricional.



Os participantes tinham que avaliar seus sentimentos e como achavam que as outras pessoas reagiam diante de determinados produtos alimentícios que lhes eram apresentados. No final, eles precisaram escolher um lanche.



Aqueles que receberam o treinamento em reconhecimento emocional foram mais propensos a escolher a opção mais saudável. Na outra fase da análise, os voluntários foram monitorados por três meses. Os resultados mostraram que o primeiro grupo conseguiu perder mais peso.



Os autores da pesquisa explicaram que “os consumidores, muitas vezes, são irracionais. O estudo fornece um quadro de como eles podem se tornar mais conscientes em suas escolhas alimentares. Desenvolvemos um programa de treinamento baseado na capacidade de fortalecer a eficiência das pessoas de se concentrar nas informações emocionais relevantes. Elas demonstraram não só que a competência emocional é treinável, como as escolhas das comidas podem ser melhoradas, mas, também, que ela eleva as opções dos alimentos para além de um programa de formação de conhecimento nutricional”.