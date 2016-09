Suspeito de matar e esquartejar homem no povoado Sumaúma é preso pela Polícia

Foi preso neste domingo (11), Felipe de Carvalho Vasconcelos, acusado de matar e esquartejar Railan Almeida Sena, encontrado na manhã deste sábado (10) em uma chácara, na região do povoado Sumaúma, município de Sítio Novo do Tocantins.

A ação criminosa aconteceu na sexta-feira (9) por volta das 19h. Railan teve os braços, pernas, cabeça e o coração arrancados. A suspeita é que a arma usada no assassinato tenha sido um facão.



A equipe da Polícia Civil que fez a prisão também cumpriu Mandado de Busca e Apreensão na residência de Felipe, onde foi encontrada uma espingarda calibre 16, de propriedade de Antônio Rodrigues de Vasconcelos, pai do acusado.



Felipe foi conduzido para a Central de Flagrantes em Augustinópolis, onde foi lavrado seu Auto de Prisão em Flagrante por posse de arma. Desde sábado a equipe policial está em trabalho ininterrupto no intuito de construir provas irrefutáveis sobre o caso e dar uma resposta à família da vítima e à sociedade.



A Polícia ainda não confirmou a motivação do crime.