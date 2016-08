Cientista alerta para 'invasão' alienígena em nosso sistema solar

“Os extraterrestres consumiram Saturno e estão se proliferando mais rapidamente em nosso sistema solar". O alerta, que pode parecer uma sinopse de um filme de ficção científica, mas é tratado com seriedade por alguns especialistas no assunto, é do ex-engenheiro mecânico da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), Norman Bergrun.

Em uma entrevista divulgada na internet, Bergrun garante que Objetos Voadores Não Identificados (Óvnis) foram registrados pelas autoridades nos anéis de Saturno e agora estão a caminho de outros planetas como Júpiter e Urano.



"Eles estão se proliferando e podem ser vistos ao redor de Júpiter e de Urano. Nos lugares onde existem anéis", afirma Bergrun, que acredita que os extraterrestres estão se “alimentando” dos anéis e utilizando a energia como combustível para as naves.

Apesar de parecer excêntrico para alguns, Bergrun é considerado um dos cientistas mais respeitados da Nasa.