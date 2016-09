Deltan Dallagnol [implicitamente] contou que não se salva nenhum partido político

*Sérgio Henrique da Silva Pereira



Lula está sendo acusado pelo Ministério Público Federal como o principal articulador do Petrolão. Deltan Dallagnol, acusou Lula, e não poupou palavras contra este. Se Lula é o cabeça, ele não pode ser o único corrupto — Lula não é condenado —, mas quem com ele articulou crimes contra a Administração Pública. Ora, Deltan Dallagnol disse que Lula negociou cargos públicos para se manter no poder e também o PT. Pela Operação Lava Jato, vários partidos de esquerda e de direita estavam no esquema. O que quer dizer isto? Que a política brasileira é uma latrina, e das mais fétidas.

HISTÓRIA DO BRASIL



De 1500 até 1988, o que a direita fez pelo Brasil, pelo povo? Nada, visto as desigualdades sociais abissais. Isso pelo utilitarismo darwinista social e da eugenia. Quem não tinha sangue azul, lamentar era possível no deserto. Nada mais. Após a ditadura militar, de 1964 a 1985, eleições democráticas. A esquerda tentava ocupar cargos políticos [prefeituras etc.], mas era rechaçada, principalmente pelas poderosas, da época, mídias tradicionais. Leonel Brizola, que chamavam de esquerdista doentio, não teve apoio da mídia, muito menos espaços nelas. Foi preciso, através da Carta política de 1988, assegurar seu direito de defesa contra mentiras midiáticas. Brizola teve o direito de resposta, a Rede Globo, através de Cid Moreira, teve que conceder. Acontecimento histórico para a democracia brasileira.



Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), enfrentou duras crítica de seu governo, principalmente quanto às políticas sociais de transferência de renda, comoBolsa Escola, o Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Essas críticas vieram, pasmem, tanto das mídias, quanto de intelectuais, jornalistas e sociedade civil — utilitarismo klu klux klan. FHC teve ferrenha oposição ao seu governo, principalmente na [engavetada? ] "CPI da compra de votos".



Lula surgiu como “pai dos pobres” no cenário nacional. Eleito, continuou com às políticas sociais. E foi duramente criticado pelo utilitarismo klu klux klan. Muito antes de sua posse, os utilitaristas klu klux klan fizeram de tudo para que Lula não sentasse na cadeira da Presidência da República. Nordestino, operário, sem classe e sem terno, nada convencional para os tupiniquins com complexo de inferioridade [aristocracia]. As mídias tradicionais, principalmente as TVs, fizeram de tudo para jogar Lula no lixo, não conseguiram. A internet fora usada para manipular, de forma que, Lula iria trazer o comunismo para o Brasil. Antes de a internet ser acessível às populações pobres, jornalistas utilitaristas klu klux klan transmitiam o que queriam, a arrogância de serem superiores para os superiores. Com a propagação do acesso à internet, blogues e sites apoiadores do socialismo proliferaram. Jornalistas utilitaristas klu klux klan foram vigiados e denunciados. Muitos ficaram no anonimato, outros, para sobreviverem, mudaram, da noite para o dia, suas convicções: passaram a defender os direitos humanos. Paz e amor! Outros ainda persistiam no utilitarismo klu klux klan, mas de forma velada, como no caso de matar bandido — jamais falaram em melhorias sociais, no combate à corrupção dentro das instituições democráticas; e ainda acusam o PT como único criminoso. Mensalão do PT, a consagração de tudo que fora dito sobre os comunistas: diabólicos, destruidores de famílias. Lava Jato, as máscaras caíram. Seja de partido de esquerda ou de direita, o solo é mais fétido do que caverna infestada de morcegos. Panama Papers, outra facada para os partidos políticos de direita.



INTERVENÇÃO DOS EUA NO BRASIL



O PT sempre asseverou que os EUA estavam agindo para derrubar a democracia brasileira. No livro 18 dias: quando Lula e FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush, de Matias Spektor, professor e pesquisador de Relações Internacionais, informações sobre EUA e Brasil:



“Assim, a mensagem que a história narrada neste livro deixa para nossa geração é simples.



Em um mundo de múltiplos polos de poder onde as principais economias estão interligadas, o jogo para o Brasil é e será sempre duro. Às vezes, convirá ao país dotar-se de instrumentos que lhe permitam trabalhar em parceria com os Estados Unidos, o polo mais influente do sistema: quando possível, para auferir ganhos concretos; quando necessário, para controlar danos.



Este livro mostra que os Estados Unidos afetam o Brasil em numerosos quesitos, a saber: economia, finanças, comércio, direitos humanos, democracia e terrorismo, política nuclear, relação com a ONU, com a América do Sul e com outras potências emergentes. Essa verdade, entretanto, é facilmente esquecida ou ignorada por nossos governantes e por nossas elites intelectuais. Não deveria ser assim.



O relacionamento com os Estados Unidos tem impacto direto sobre a qualidade de vida da maioria dos brasileiros. Por isso mesmo, trata-se de um instrumento valioso para honrar a promessa de nossa democracia — a redução da pobreza, da violência e da desigualdade que ainda assolam os 200 milhões de cidadãos.



Conceber os laços diplomáticos com os Estados Unidos nesses termos não é uma quimera. Em 2002, Lula e Bush descobriram que havia espaço para algo assim. Conhecendo melhor aquilo que eles fizeram, e apreciando suas dificuldades e obstáculos, talvez possamos lidar com a lição que nos legaram: a ideia de que a política externa do Brasil democrático ainda precisa inventar uma fórmula para se relacionar com os Estados Unidos capaz de beneficiar a maioria.” (SPECTOR, 2014, p. 177)



Edward Snowden, o ex-analista da NSA, denunciou os EUA por espionagem. Documentos comprovaram, e o Brasil estava sendo investigado, principalmente Dilma Rousseff. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald não titubeou: "Não tenho dúvida de que o Brasil é o grande alvo dos Estados Unidos."



Por qual motivo? Pré-sal? Acharam que Dilma queria ditadura no Brasil? Então os EUA queriam manter a democracia brasileira?



CONSIDERAÇÕES FINAIS



O jogo político brasileiro é podre, desumano. Não há interesses em melhorar o país; é cada qual por si. Pior é ver brasileiros, que foram lesados, defendendo bandeiras partidárias sejam elas capitalista ou comunistas — algo que não cabe mais neste século XXI, e posteriores. A patifaria é imensa, todos são autores e cúmplices dos problemas atuais. Enquanto a maioria do povo agoniza, os monarcas absolutistas querem aumentar o teto máximo do funcionalismo público. Candidatos, para as eleições de 2016, prometem o impossível: se a maioria das prefeituras e dos estados estão falidos, como esses candidatos irão honrar suas promessas. Político mentiroso deve ser preso por atentado aos direitos humanos dos iludidos.



Eduardo Cunha — ver Roda Viva — disse na época que Dilma Rousseff não poderia sofrer impeachment. Após o cerco se fechar, por suas mentiras, o PT não lhe apoiou mais; restou ao frustrado Cunha se vingar. A votação pelo impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados consagrou o Circo Brasil, vários palhaços dizendo “democracia”. Depois o Senado Federal. Ora, se Dilma foi condenada, por que não ficou inelegível? Fatiamento? Por que o STF não pensou nisso no impeachment de Fernando Collor de Mello? Se Lula é o cabela de tudo, pergunto, ele colocou armas nos crânios dos políticos, sejam opositores ou não, para aceitarem cargos? Claro que não? A esquerda ficou com a maioria do bolo, a direita perderá, e estava comendo migalhas. A cleptocracia da direita ficou indignada com as migalhas, e precisava retornar ao trono. Costura ali e aqui, tudo caminha, menos para o povo. Esquerda e direita, tudo farinha do mesmo saco.





