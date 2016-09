A curiosa história do papel higiênico

Você já usou um banheiro e depois percebeu que faltava o papel higiênico? Certamente, se você já passou por isso, sentiu um certo pânico. Mas saiba que em tempos remotos as pessoas não contavam com este item de higiene tão importante.

O papel higiênico é um produto indispensável para a maior parte das culturas e povos do mundo. Estima-se que, apenas nos Estados Unidos, o consumo de papel higiênico chegue a 7 bilhões de rolos por ano.



Em contrapartida, na Índia as pessoas não usam o papel higiênico, e este item nem sequer entra na lista de supermercado. Culturalmente, os indianos com melhores condições financeiras utilizam a ducha higiênica, enquanto os mais pobres usam um balde com água para se limpar. Também existem relatos de que na Índia as pessoas usam a mão esquerda para a limpeza depois de usarem o banheiro, mas isso pode ser lenda!



De qualquer forma, o papel higiênico para uso sanitário e higiene pessoal nem sempre existiu. Acredita-se que ele tenha sido criado de forma improvisada na China, no ano 875. Já o papel como conhecemos hoje só começou a existir no século XIX.



Antes disso, a limpeza íntima era feita com folhas de hortelã, água ou sabugos de milho.



