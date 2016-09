Senador Vicentinho Alves e o deputado Vicentinho Júnior participam de comício do candidato Júlio

AUGUSTINÓPOLIS - Na reta final da disputa pela prefeitura de Augustinópolis, o candidato a prefeito pelo PRB, Júlio Oliveira, recebeu em seu palanque o senador Vicentinho Alves e o deputado federal Vicentinho Júnior, ambos do PR. O comício aconteceu no bairro Boa Vista, na noite desta quinta-feira, 26, e contou com a participação de todos os candidatos a vereador que compõe a coligação ‘O Povo Faz a Mudança’.

Tanto o senador quanto o deputado chegaram quando o comício já estava em andamento, devido a outros compromissos, falaram assim que subiram ao palanque. Ambos se comprometeram em empenhar recursos para o município caso Júlio Oliveira seja eleito. “Estaremos em Brasília à disposição do Júlio, a partir de janeiro de 2017, com emendas para ajudarmos ele a fazer de Augustinópolis aquilo que a população sonha, que é transformar esta cidade em um centro inovador, desenvolvendo um polo industrial e universitário para todos, mas em especial para os jovens”, disse Júnior.



“Júlio lançou sua candidatura no campo do impossível, em uma briga de Davi contra Golias, do tostão contra o milhão e o povo entendeu que ele representa a possibilidade real de mudança na política augustinopolina. Não tem um passado político, nunca foi prefeito ou deputado, nunca visitou as casas das famílias desta cidade fazendo promessas vazias e não cumpridas”, alfinetou o senador, também garantindo emendas parlamentar para Augustinópolis.





Vicentinho Alves, senador e Vicentinho Júnior, deputado federal durante comício no bairro Boa Vista





População do Bairro Boa Vista e simpatizantes do candidato Júlio Oliveira participam de comício neste dia 26