Homem acusado de tentativa de homicídio é preso portando arma e entorpecente

SÂO MIGUEL (BELA VISTA) - Um homem identificado como Antônio da Silva foi preso pela Polícia Militar portando uma arma artesanal e 07 (sete) pedras de crack no povoado de Bela Vista, no município de São Miguel. A prisão se deu após uma denuncia no 190 por volta das 21h deste sábado, 27, onde a pessoa denunciava uma tentativa de homicídio.



Conforme a denúncia, Antônio, acompanhado de dois comparsas, teria ido na casa de um homem identificado como Antônio da Silva Santos e, por duas vezes, tentou disparar uma aram contra a vítima. A arma não teria disparado.



Rapidamente a Polícia Miliatar começou as diligências para localizar os suspeitos, deparando logo em seguida com 03 (três) indivíduos, sendo que 02 (dois) estavam armados, e um deles fez um disparo contra a guarnição, que revidou a agressão, os três se refugiaram em um matagal.

Na perseguição o acusado das tentativas de disparos contra Antônio da Silva foi preso portando uma arma artesanal e 07 (sete) pedras de crack.



O suspeito, a arma e o entorpecente foram conduzidos para a Central de Augustinópolis para a lavratura do competente auto de prisão em flagrante.