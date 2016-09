Indiana cancela noivado ao saber que noivo não gosta de cachorros

A indiana Karishma Walia surpreendeu ao terminar o relacionamento com seu noivo por meio do WhatsApp. O motivo: ela descobriu que ele não gostava de cachorros enquanto ela teria uma forte relação com sua cadela, Lucy.

Em um país onde é comum os pais arranjarem casamentos para seus filhos, a atitude de Karishma gerou ainda mais surpresa. "Definitivamente, ter um cachorro não é uma fase temporária. Eu não posso abandoná-lo por ninguém", ela teria escrito, de acordo com o site Bored Panda, que divulgou as conversas em inglês.



O noivo teria respondido que ela deveria então se casar com um cachorro e que agora, passaria a odiar ainda mais tais animais. Ele ainda tentou convencê-la a retomar o relacionamento, e não obteve sucesso. Lucy possui inclusive, um próprio perfil no Facebook, onde são divulgadas diversas imagens da cadela.