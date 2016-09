Agosto de 2016 bate recorde e é o 16º mês consecutivo mais quente

Mais um recorde relacionado a temperaturas globais foi quebrado no mês passado. Foi o agosto mais quente da história e é 16ª vez consecutiva que um mês ultrapassa recordes anteriores.

Os dados são da NOAA, nos EUA, que monitora atmosfera e oceanos. Desde 1880 a entidade acompanha as temperaturas globais.



O agosto de 2016 foi o mais quente entre todos os agostos registrados pela NOAA (Administração Nacional da Atmosfera e Oceano). Junto aos 15 meses anteriores, esse é o período mais longo de recordes de temperatura quebrados.



Segundo os registros, o intervalo entre janeiro e agosto também foi o mais quente da história. Isso faz com que 2016 esteja prestes a superar o recorde de temperaturas anuais.



Até o momento, 2015 está no topo do ranking dos anos mais quentes. Antes dele, a ponta era ocupada por 2014.



CALOR



O último julho também foi negativamente histórico.



Além de ser o julho mais quente da história, foi o mês, como um todo, com as mais elevadas temperaturas já registradas.