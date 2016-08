Candidatos a vereador de Augustinópolis declaram bens ao TSE: confira lista completa

AUGUSTINÓPOLIS – Os candidatos postulantes à Câmara Municipal de Augustinópolis, assim como os candidatos aos cargos majoritários, fizeram suas declarações de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como prevê a legislação eleitoral. Como o portal Voz do Bico já publicou uma matéria neste mesmo sentido, porém apenas com os candidatos a prefeito da região do Bico, desta vez o foco são os candidatos ao cargo de vereador na cidade de Augustinópolis. Clicando aqui o eleitor pode conferir a lista completa do TSE tanto de Augustinópolis quanto de outras cidades da região, do Tocantins ou do Brasil.

Consta para uma grande maioria dos candidatos a vereador declaração de bens no site do TSE sem nenhuma informação, enquanto por outro lado destacam-se a candidata do PV Ariane (Ariane Mikaela Oliveira) entre os que declararam maior patrimônio pessoal e a candidata do PPS Sonia (Sonia Pereira Santana) com menor valor declarado.



Estes são os candidatos que não declararam nenhum bem ao TSE e seus respectivos partidos: Adena (PRTB), Adriana (PRB), Ângela do Rapadura (PSDB), Ciane (PR), Cícero Moutinho (PR), Edmar do Artur (PR), Ianes (PSDC), Ires do 16 (PPS), Liu (PR), Luizinha (PP), Marcos do PT (PR), Maria Zilma (PRB), Ney Moto-táxi (PV), Ozeas (PR), Patrícia (PR), Preta (PMDB), Tatá (PMDB), Vaguim do Hospital (PMDB), Zé Paulo (PRB), Zé Ferreira (PSDC) e Zé Valdir (PR).



Confira abaixo a lista de bens:



Antônio Barboza (SD)

-Moto Titan 150 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$3.000,00

-Carro Hillux ano 2010/2010 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$80.000,00

-Gol ano 2005/2005 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$10.000,00

-Moto Bros ano 2013 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$7.000,00

Total em Bens: R$100.000,00 (cem mil reais)



Antônio Queiroz (PSB)

-Imóvel residencial, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 8, bairro Jardim Planalto, Augustinópolis –TO – Casa: R$80.000,00

-Motocicleta, Bros, 2013/2014 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$6.000,00

Total em Bens: R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais)



Ariane (PV)

-Motociclo Honda Titan 2014/2015 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$7.000,00

-Dois lotes urbanos comerciais na TO 404 – Terreno: R$80.000,00

-Automóvel Pajero, 1997 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$47.000,00

-Lote urbano no loteamento Morada do Sol – Terreno: R$35.000,00

-Imóvel residencial na Rua Dom Pedro I, 402, centro de Augustinópolis -TO – Casa: R$300.000,00

-70 cabeças de bovinos - Outros bens móveis: R$90.000,00

Total em Bens: R$559.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil reais)



Arlei (PPS)

-Lote 10x15 bairro Vila Sossego - Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel: R$10.000,00

-Carro cosa Cedan ano 2003/2003 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$8.000,00

Total em Bens: R$18.000,00 (dezoito mil reais)

Cabeção (PR)

-Motociclo Honda Bros 2010/2011 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$5.000,00

-Lote na Rua José Uchôa, bairro Novo Horizonte – Terreno: R$14.000,00

Total em Bens: R$19.000,00 (dezenove mil reais)



Catuíra (PSDB)

-Imóvel residencial – Casa: R$100.000,00

Total em Bens: R$100.000,00 (cem mil reais)



Chico do Remédio (PT)

-Imóvel rural com 17 hectares – Terreno: R$100.000,00

-Moto Honda ano 2002 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.500,00

-Veículo Fiat Uno ano 2005 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$12.000,00

Total em Bens: R$114.500,00 (cento e quatorze mil reais)



Cocão (PV)

-Motociclo cg 10 Honda 2009 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$4.000,00

Total em Bens: R$4.000,00 (quatro mil reais)



Dadá (PSDB)

-Imóvel residencial na Rua Coriolando Francisco de Sousa – Casa: R$50.000,00

Total em Bens: R$50.000,00 (cinquenta mil reais)



Daniel (PSL)

-Veículo Chevrolet Onix, ano 2013 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$33.000,00

Total em Bens: R$33.000,00 (trinta e três mil reais)



Derivaldo (PTN)

-Um automóvel Cross/Fox - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$15.000,00

-Um imóvel residencial na Rua Planalto, nº 131, centro, Augustinópolis -TO – Casa: R$100.000,00

-Imóvel residencial na Rua São Sebastião, s/n, centro – Casa: R$70.000,00

Total em Bens: R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)



Elias Madeira (PT)

-06 terreno juntos localizado na Rua Israel Madeira – Terreno: R$35.000,00

-Participação em 50 % do capital social da empresa CNPJ 07655758/0001-07 - Outras aplicações e investimentos: R$400.000,00

Total em Bens: R$435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais)



Elias Neves (PPS)

-Casa residencial – Casa: R$70.000,00

Total em Bens: R$70.000,00 (setenta mil reais)



Fernando Cardozo (PRB)

-Lote 10X30 – Terreno: R$20.000,00

Total em Bens: R$20.000,00 (vinte mil reais)



Flora (PR)

-Imóvel residencial na Rua Rui Barbosa nº 426 – Casa: R$40.000,00

Total em Bens: R$40.000,00 (quarenta mil reais)



Frederico Guedes (PSC)

-Caminhonete D10 ano 1994/1995 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$25.000,00

-Caminhonete F350 ano 2003/2004 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$40.000,00

-Casa residencial end. Rua Presidente Kened – Casa: R$100.000,00

Total em Bens: R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)



Gedean (PRB)

-Casa residencial Rua Rui Barbosa - Augustinópolis TO – Casa: R$120.000,00

Total em Bens: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)



Iara (PR)

-Motociclo Honda Biz 2015/2016 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$7.000,00

Total em Bens: R$7.000,00 (sete mil reais)



Irmã Josélia (PPS)

-Uma casa residencial – Casa: R$35.000,00

Total em Bens: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)



Jaldo Saraiva (PSDB)

-Imóvel rural de 24 há - Terra nua: R$6.000,00

-Imóvel comercial na Rua Dom Pedro I, centro: Prédio comercial: R$140.000,00

-Imóvel residencial na Rua Antônio de Sousa Gomes S/N – Casa: R$45.000,00

-Motociclo XLR 125 preta 2001 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.500,00

Total em Bens: R$193.500,00 (cento e noventa e três mil reais)



Joacy (PSB)

-Imóvel residencial na Rua Planalto nº 567, centro, Augustinópolis – Casa: R$80.000,00

-Veículo, S10 Executive, 2011 Chevrolet - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$55.000,00

Total em Bens: R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)



Juquinha (PPS)

-Casa – Casa: R$30.000,00

Total em Bens: R$30.000,00 (trinta mil reais)



Lagoa (PRTB)

-Automóvel Fiat Uno 2007/2008 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$9.000,00

-Motociclo Titan Honda 125 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$1.000,00

-Imóvel residencial na Rua Presidente Dutra 562 Boa Vista Augustinópolis -TO – Casa: R$50.000,00

Total em Bens: R$60.000,00 (sessenta mil reais)



Leninha (PMDB)

-Lote urbano na Rua Francisco Cândido Xavier – Terreno: R$15.000,00

Total em Bens: R$15.000,00 (quinze mil reais)



Lúcia (PPS)

-Imóvel urbano casa – Casa: R$30.000,00

Total em Bens: R$30.000,00 (trinta mil reais)



Marconcelo (PTB)

-Motociclo Honda CB 300 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$7.000,00

-Imóvel residencial na Rua Piauí, nº 362, bairro Boa Vista, Augustinópolis – Casa: R$20.000,00

Total em Bens: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)



Marcos da Igreja (PRB)

-Moto ronda Broz 160 - Consórcio não contemplado: R$14.000,00

Total em Bens: R$14.000,00 (quatorze mil reais)



Maria do Valdir do 10 (PSDB)

-Imóvel residencial na Rua Sergipe nº 101, bairro Boa Vista, Augustinópolis – Casa: R$50.000,00

Total em Bens: R$50.000,00 (cinquenta mil reais)



Mauricinho (DEM)

-Declara que possuir 15 mil reais em espécie - Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$15.000,00

Total em Bens: R$15.000,00 (quinze mil reais)



Miúda (PMDB)

-Lote na rua 1º de janeiro, setor Asa Norte – Terreno: R$12.000,00

-Imóvel residencial na Rua 1º de Janeiro, s/n, centro, Augustinópolis – Casa: R$50.000,00

Total em Bens: R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais)



Naldo Reis (PPS)

-Casa residencial Rua Francisco Pereira da Silva Bairro São José – Casa: R$50.000,00

Total em Bens: R$50.000,00 (cinquenta mil reais)



Neguin da Civil (PMDB)

-Chácara - Outros bens imóveis: R$300.000,00

-Imóvel residencial na Rua Tapajós, s/n, centro, Augustinópolis – Casa: R$130.000,00

Total em Bens: R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais)



Nildo Lopes (PSDB)

-Imóvel residencial de seis cômodos em construção – Casa: R$22.000,00

-Automóvel VW Gol 1.0 2012 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$35.650,00

-Banco do Brasil - Caderneta de poupança: R$14.050,70

-Saldo - Depósito bancário em conta corrente no País: R$22.636,01

Total em Bens: R$94.336,71 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta reais e seis e setenta e um centavos)



Professor Pacote (PRB)

-Moto Biz 125 ano 2006/2006 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.800,00

-Casa residencial em August. Bairro São Pedro – Casa: R$60.000,00

Total em Bens: R$62.800,00 (sessenta e dois mil reais)



Professora Ana Cleide (PDT)

-Carro Gol ano 2012/2013 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$18.000,00

Total em Bens: R$18.000,00 (dezoito mil reais)



Professora Esperança (PMDB)

-Imóvel residencial na Bua das Mangueiras, 328, centro, Augustinópolis –Casa: R$300.000,00

-Motociclo Bros 2010 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$8.500,00

-Automóvel VW/Voyage 2015 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$42.179,00

Total em Bens: R$350.679,00 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e nove reais)



Professora Renata (PRB)

Moto Biz 125 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$3.000,00

Carro Siena ano 2014/2014 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$35.000,00

Casa Rua Antônio de Sousa Gomes – Casa: R$65.000,00

Total em Bens: R$103.000,00 (cento e três mil reais reais)



Reinaldão (PSDC)

-Fiat Uno 2013/2014 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$22.000,00

-Imóvel residencial na Rua João Teodoro da Silva, s/nº, bairro Portal do Sol 2, Augustinópolis -TO – Casa: R$45.000,00

-Imóvel residencial na Rua Jolão Heitor Costa, centro, Augustinópolis -TO – Casa: R$150.000,00

-Automóvel Ford Ecosport, 2006/2007 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$25.000,00

-Caminhão Mercedes bens toco, 1979 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$60.000,00

-Lote localizado na Rua Airton Sena, bairro Santa Rita, 200 m2, Augustinópolis -TO – Terreno: R$30.000,00

Total em Bens: R$332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais)



Sandra (PP)

-Imóvel residencial, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 146, centro, Augustinópolis -TO – Casa: R$150.000,00

Total em Bens: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)



Solange do Donizete (PSDB)

-Automóvel Fiat Strada 2007 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$19.500,00

-Imóvel residencial, Rua 2, s/n, setor rodoviário – Casa: R$50.000,00

-Caminhão Mercedes Benz 113 1985 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$55.000,00

Total em bens: R$124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais)



Sonia (PPS)

-Possui 3mil reais em - Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$3.000,00

Total em Bens: R$3.000,00 (três mil reais)



Toinho da Prefeitura (PTB)

-Imóvel residencial na Rua Antônio de Sousa Gomes, 98, setor Rodoviário, Augustinópolis -TO – Casa: R$100.000,00

-Automóvel d20, 1995, Chevrolet - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$30.000,00

Total em Bens: R$130.000,00 (cento e trinta mil reais)



Valdeci do Buriti (PR)

-Chácara no assentamento Buriti - Outros bens imóveis: R$150.000,00

-23 cabeças de gado bovino - Outros bens móveis: R$23.000,00

Total em Bens: R$173.000,00 (cento e setenta mil reais)



Valdemy (PPS)

-Casa – Casa: R$65.000,00

Total em Bens: R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)



Zé Raimundo (PR)

-Automóvel Uno Mile 2008 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$8.000,00

-Uno Mile 1992 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$3.000,00

Total: R$11.000,00 (onze mil reais)