PT planeja ida de Lula aos EUA para fazer contraponto a Temer na ONU

Kennedy Alencar

Emissários do ex-presidente Lula propuseram a universidade americanas palestras do petista no mesmo período em que o presidente Michel Temer estiver em Nova York para abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A ideia é que Lula faça um contraponto a Temer, que deverá viajar aos EUA nos dias 20 e 21 deste mês.



A estratégia do PT é difundir a narrativa de um golpe que tirou Dilma Rousseff do poder e que buscaria inviabilizar a candidatura de Lula em 2018. O ex-presidente também abordaria o que considera violações de seu direito de defesa no Brasil pelo juiz federal Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato.



Além dos EUA, há planos do PT para que Lula faça palestras do mesmo teor na Europa. Interlocutores do ex-presidente avaliam que somente a pressão da comunidade internacional poderia ajudá-lo na luta contra investigações abusivas da Lava Jato.