Por que arrotamos?

O arroto, nome popular dado ao processo de eructação, acontece quando precisamos retirar gases do estômago através da boca. Nós arrotamos para que possa acontecer a liberação do ar que engolimos e do dióxido de carbono produzido no estômago.

O arroto é um reflexo natural do organismo e não constitui uma doença ou problema específico. Apesar de apresentar um som desagradável e um péssimo odor, esse processo é importante para eliminar o excesso de gases do corpo.



O reflexo pode acontecer quando comemos ou bebemos muito rápido ou quando dormimos de boca aberta. Ao arrotar, eliminamos a pressão no estômago. O barulho característico do arroto é resultado de um processo de amplificação do som, que acontece na garganta.



Na prática, uma pessoa normal pode liberar até um litro e meio de gases por dia através da eructação, tanto pelo arroto quanto pela flatulência (pum).