Poluição do ar pode causar diabete

Empanturrar-se de açúcar não é o único fator de risco para desenvolver diabete. A poluição do ar também pode entrar na jogada, segundo um estudo do Centro Helmholtz em Munique, na Alemanha. Os cientistas analisaram dados de 3 mil voluntários, que responderam a questionários e fizeram exames de sangue para detectar problemas como resistência à insulina e inflamação — dois parâmetros relacionados à doença do sangue doce. Essas informações foram comparadas com os níveis de poluentes atmosféricos encontrados no local de residência dos participantes.

Descobriu-se que na turma que já era predisposta ao diabete (ou seja, com maior facilidade de sofrer desajustes nos níveis de açúcar no sangue por questões genéticas ou comportamentais), uma maior concentração de partículas nocivas no ar foi associada a um aumento no risco de desenvolver a doença pra valer. De olho nisso, os especialistas apostam que, no futuro, a poluição poderá ser considerada um fator agravante para o surgimento do problema.