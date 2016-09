Carmem Alcântara inaugura comitê neste sábado

Foto Coracy Rosa Faixada externa do comitê que será inaugurado neste sábado

AUGUSTINÓPOLIS - A candidata do PMDB, Carmem Alcântara, irá inaugurar seu comitê de campanha neste sábado, dia 2 de setembro, 19h. O comitê fica localizado no centro da cidade, na avenida Goiás.



A concentração começa às 17h na casa da candidata, na avenida Tocantins, de onde sairão em caminhada até o comitê, onde será feito um ato político.



Reunião



Na noite deste dia 1ª a candidata peemedebista, com a presença dos ex-deputados Iderval Silva e Manoel Queiroz fizeram uma reunião com mulheres, ala jovem e comunidade do bairro São Pedro, onde foi realizado o encontro.