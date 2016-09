Pessoas obesas fraturam menos ossos do que as magras?

Você já ouviu alguém dizer que pessoas obesas têm ossos protegidos pela gordura e que, por isso, sofrem menos riscos de fraturas? Saiba que esta informação divide opiniões entre os especialistas e pesquisadores do tema.

Segundo a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) acima do normal têm sim menos chances de apresentarem alterações no exame de densitometria óssea, mas isso não significa que elas não corram riscos de fraturas ou que tenham menor risco do que as pessoas com IMC normal.



Durante muitos anos, acreditou-se que a obesidade poderia ser um fator de proteção para os ossos, evitando doenças como a osteoporose. Essa teoria era explicada pelo fato de as pessoas mais gordas apresentarem supostamente um amortecimento de choques pela camada de gordura, evitando rupturas e fraturas.



Contudo, diversos estudos recentes apontaram que os indivíduos com sobrepeso e obesidade têm exatamente o mesmo risco de fraturas que as pessoas magras, justamente por causa da fragilidade óssea. Confira o que dizem algumas das principais pesquisas sobre o assunto!



O que dizem as pesquisas?



Um estudo mostrou que o número de mulheres obesas, acima de 40 anos de idade e atendidas em unidades básicas de saúde de São Paulo, está elevado. Dentro deste universo, o excesso de peso aumentou os riscos de fraturas por queda. Isso significa que mulheres com IMC acima de 30 kg/ m2 correm sim riscos de problemas ósseos.



Atualmente, vivemos uma epidemia da obesidade. E isso abre espaço para o desenvolvimento de diversos tipos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e colesterol alto.



Outra doença que tem apresentado prevalência entre a população moderna é a osteoporose, relacionada principalmente ao envelhecimento da população e à deficiência de vitamina D.



Os médicos já encontraram uma associação entre a osteoporose na coluna lombar e no colo do fêmur e a condição corporal. Pelos estudos, mulheres com peso normal têm mais chances de desenvolver a doença, quando comparadas às mulheres obesas. Isso poderia ser resultado de um efeito benéfico da obesidade sobre a massa óssea.



Outra pesquisa, realizada na Filadélfia, nos Estados Unidos, estabeleceu uma relação entre a obesidade e a maior maturação óssea. Esse estudo sugere que, embora a obesidade esteja associada a um maior risco de fraturas do antebraço por causa de quedas, ela também pode ser responsável por mais resistência óssea nos indivíduos obesos.



Vale dizer que estudos recentes tentam mostrar que a obesidade não interfere na saúde dos ossos e, consequentemente, não garante mais proteção contra a osteoporose ou as fraturas por causa da adiposidade.