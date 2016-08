Governo divulga cronograma da segunda etapa do concurso da Cidadania e Justiça

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, o cronograma da segunda etapa do concurso público para provimentos de cargos no Sistema Penitenciário e no Sistema Socioeducativo. A divulgação do cronograma é mais uma das entregas para agosto, assim como havia assegurado o governador Marcelo Miranda, que o classifica como o mês da Segurança Pública no Tocantins.

O próximo passo agora, que ocorrerá na terça-feira, 30, será a publicação do edital de matrícula para os aprovados para o curso de formação. E, posteriormente, começará o período de matrículas, na sede da Seciju, primeiramente para os cargos de técnico e analista de Defesa Social e depois para os cargos de assistente socioeducativo, técnico e analista socioeducador.

O Governo do Estado contratou a Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), por R$ 3,6 milhões com dispensa de licitação, para, por meio da sua Comissão Permanente de Seleção (Copese), dar andamento à segunda fase do concurso público. Conforme portaria publicada no Diário Oficial no dia 15 de agosto, a contratação da entidade previamente selecionada está de acordo com o artigo 24, inciso XIII, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93.



Segundo a secretária de Estado da Cidadania e Justiça, Gleidy Braga, a atual gestão, ao assumir o Governo, encontrou o concurso parado e com dívidas junto à instituição responsável pela primeira etapa. “Mas conseguimos efetuar o pagamento e trabalhamos, desde então, incansavelmente, para chegar ao estágio atual. Estamos muito felizes, pois sabemos que os candidatos investiram financeiramente neste certame e se prepararam. Além disso, necessitamos de ter nosso próprio quadro de servidores efetivos, que certamente trabalharão para uma gestão ainda melhor do Sistema Penitenciário e do Sistema Socioeducativo”, disse.



No dia 8 de agosto, o Governo do Estado publicou, no Diário Oficial, o decreto que regulamenta o curso de formação, onde os candidatos encontram toda a lista de documentos necessários para as matrículas. Mais informações sobre o certame podem ser acessadas no site da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (http://cidadaniaejustica.to.gov.br/).