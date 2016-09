Taxista promove terror nas proximidades de um bar e por pouco não atropela duas pessoas

AUGUSTINÓPOLIS - O taxista Ruan Ribeiro Cunha promoveu uma verdadeira cena de terror na noite deste domingo (11), em bar denomindo Bar da Dalva, nas proximidades do campo de futebol, em Augustinópolis. Segundo informações, ele iniciou uma discussão com um homem identificado apenas como Fernando por conta de uma dívida de 40 reais. Ruan então, ameaçou dar 6 tiros na cara de Fernando e este, com medo, ao ver Ruan entrando em seu carro provavelmente para pegar uma arma, agarrou-o pelo pescoço tentando imobilizá-lo, porém o taxista arrancou com o veículo arrastando-o para frente e para trás por alguns minutos.



Fernando soltou Ruan e saiu correndo em busca de proteção, mas o taxista acelerou em sua direção tentado atropelá-lo, no entanto só conseguiu atingir uma motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento. A proprietária do bar, dona Dalva, estava atrás da motocicleta atingida e por sorte não foi atropelada, sofrendo apenas escoriações na canela.



Após as cenas digna de filmes de ação, Ruan fugiu e está sendo procurado pela Polícia Militar, que localizou até o fechamento desta matéria penas o automóvel dele, um gol prata, placa MWG-3858, estacionado na calçada da residência de seus pais, os quais informaram que o taxista não estava em casa.



As vítimas compareceram na Delegacia de Polícia Civil para representarem contra Ruan por dupla tentativa de homicídio. A autoridade policial deve instaurar um inquérito para apurar o caso e, se ficar comprovada a conduta criminosa de Ruan, deverá solicitar um mandado de prisão preventiva contra o o acusado.



A PM solicitou um guicho para remover o automóvel utilizado como arma para o pátio do quartel, onde permanece retido.

Fonte: Patrulha na Net