Entenda por que você não deve fazer xixi na piscina

Foto: Internet

Além de esse ser um hábito nojento, a urina interage com o cloro e cria aquele cheirinho característico das piscinas. É o fruto dessa interação que faz com que os olhos fiquem ardendo depois de você praticar um esporte aquático ou se divertir em uma piscina.



As piscinas são tratadas quimicamente para eliminar os micro-organismos perigosos à nossa saúde. Entretanto, esses produtos químicos, principalmente o cloro, criam reações com a ureia e formam o tricloreto de nitrogênio, conhecido como tricloramina, que deixa na piscina aquele cheirinho característico que todo mundo conhece.



A tricloramina também faz nossos olhos arderem e ficarem vermelhos. Por isso, agora você sabe: se você sair de uma piscina com irritação nos olhos, é porque tinha xixi na água dela. Só que essa não deve ser uma grande novidade, né? Segundo os pesquisadores da Sociedade Química Americana, existem entre 30 a 80 mililitros de urina por pessoa em cada piscina.