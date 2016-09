Coligação Pra Frente Carrasco Bonito substitui candidaturas indeferidas

O atual vice-prefeito Manoel Messias de Freitas, o Messias Epitácio (PSB), e Washington Mota (PP) são respectivamente os substitutos de ex-candidato a vice-prefeito Carlindo Ayres e do vereador Estevão Mota na coligação Pra Frente Carrasco Bonito, que tem como cabeça de chapa o prefeito Carlos Alberto, que busca a reeleição.



Washington Mota (PP) substitui o pai, Estevão da Costa Mota, que teve sua candidatura impugnada devido a condenação transitada em julgado.



Messias Epitácio, atual vice-prefeito da cidade, substitui Carlindo Ayres, que também teve sua candidatura indeferida. A motivação alegada na decisão judicial foi por contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) da época de sua gestão (2009/12). “São pequenos detalhes que ocorrem. Substituímos nossos candidatos a tempo e estamos, como desde o início da campanha, muito confiantes na vitória”, disse José Marques, representante da coligação.

Os registros de ambos se deram no início da noite deste dia 12, por representantes da coligação Pra Gente Carrasco Bonito, no Cartório Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral.