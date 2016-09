Asteroide ganha o nome de Freddie Mercury

O vocalista Freddie Mercury, do Queen, recebeu uma homenagem especial: a partir de setembro deste ano, quando o artista completaria 70 anos, se estivesse vivo, seu nome fará parte da nomenclatura de um asteroide. O 17473, que fica no Cinturão de Asteroides entre as órbitas de Júpitere Marte, a partir de agora se chamará Asteroide 17473 Freddiemercury.

O anúncio foi feito pelo guitarrista Brian May, em vídeo do Youtube. Ele conta que a homenagem foi formalizada com um certificado da União Internacional Astronômica e o Centro de Planetas Menores. O 17473 FreddieMercury foi descoberto em 1991, ano que o vocalista faleceu, e tem quase 3,2 mil metros de comprimento.