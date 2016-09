Participação de Dulce Miranda no comício de Carmen Alcântara é marcada por manifesto dos professores

A coligação Avança Augustinópolis, que tem Carmem Alcântara (PMDB) como candidata a prefeita e Cícero Paulo (PR) como vice na chapa, realizou na noite desta terça-feira (27), mais um comício, desta vez, na Rua Castelo Branco, bairro Boa Vista, com a participação da deputa federal e primeira-dama do estado, Dulce Miranda (PMDB) e dos ex-deputados Iderval Silva e Manoel Queiroz.



Na reunião politica foi marcante e destacada a presença de professores da rede estadual de ensino que estão em greve desde o dia 10 de agosto, exibindo faixas, cartazes e palavras de ordem contra o govenador Marcelo Miranda. A manifestação dos professores, que vestiam coletes vermelhos como a militância da candidata, chamou a atenção por ser silenciosa e pacífica.





Grevista da rede estadual de Educação no evento político com a presença da primeira dama Dulce Miranda



“Linda atitude dos professores, estou ao lado de vocês e apoio a luta pelos seus direitos” disse a Dulce Miranda diante dos cartazes e faixas contra o governador que continham frases como “Fora Marcelo Miranda”, “Marcelo Miranda o inimigo Nº 1 da educação” e “Marcelo eu te elegi, posso te tirar daí”, dentre outras. Hoje também está programada a participação da primeira-dama no comício de Claudio Santana em Araguatins, e os professores articulam mais uma manifestação.





Faixas e cartazes causaram visível incômado durante evento político

Falando por último, a candidata peemedebista mais uma vez citou as creches construídas em sua gestão, com recursos garantidos com apoio do então senador João Ribeiro junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação, e falou de projetos caso seja eleita.