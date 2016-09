Auri lidera em Axixá, segundo instituto Gauss

AXIXÁ - O candidato a prefeito de Axixá Auri-wulange, (PSC) e o candidata à vice Zé Limão (PR) chegam à reta final da campanha com 52,67 das intenções de voto nas amostragens espotânea contra 38,67% do adversário, Damião Castro, do PMDB. Já na estimulada ou direcionada, Auri pontua 56,00 contra 40,67 do peemedebista. Não sabe ou não opinou, 2,67 e branco ou nulo 0,67.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Gauss no dia 13 de setembro e entrevistou 150 (cento e cinquenta) eleitores pelos Bairros da cidade.



Conforme o candidato a prefeito, que busca junto com o vice a reeleição, a população tem demonstrado confiança no projeto da Coligação Juntos por Axixá. “Os axixaenses acreditam em nós porque o nosso maior compromisso é de respeito para com os cidadãos, através de uma política de inclusão e desenvolvimento para todos” assegura.



Para Auri, os números representam o que a população já se manifestou. “São 16,67 ponto de frente, isso é expressão do que nós temos vivenciado ao longo da nossa caminhada. O povo quer a continuidade de nossa gestão, ao longo de nossa administração demos a resposta que o povo ansiava”, afirmou o prefeito candidato.