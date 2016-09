Setembro Dourado: cura do câncer infantil chega a 70% dos casos com diagnóstico

O câncer infantil figura atualmente como a segunda causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos, perdendo apenas para causas externas, como acidentes e violência. Apesar disso, o índice de cura pode chegar a 70% dos casos se houver diagnóstico precoce. O alerta é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica que promove a campanha Setembro Dourado no intuito de ampliar a conscientização em prol da causa.

De acordo com a entidade, no Brasil, a taxa de cura do câncer infantil gira em torno de 50% dos casos – índice bastante distante de países como os Estados Unidos, onde a taxa é de 80%. A campanha destaca que o tratamento, nestes casos especificamente, vai muito além do papel exercido por hospitais e defende o empenho de diversos setores na luta contra a doença.



Câncer em crianças X câncer em adultos



Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam 12 mil novos diagnósticos de câncer infantil no Brasil a cada ano, com pico de incidência na faixa de 4 a 5 anos e um segundo pico entre 16 e 18 anos.



Os tipos mais comuns de câncer entre adultos são os carcinomas (como câncer de pulmão e câncer de mama), provocados, em parte, por fatores ambientais e estilos de vida. Já em crianças, os tipos mais comuns são leucemia, tumores no sistema nervoso central e linfomas (câncer dos gânglios linfáticos), geralmente com origem em células que se desenvolveram em estágios iniciais da gestação.



Câncer infantil é doença familiar



A campanha defende ainda que o profissional de saúde que atende uma criança com câncer deve estender o tratamento a toda a família do paciente, uma vez que o câncer infantil é visto por especialistas como uma espécie de câncer familiar e não de um único indivíduo apenas.



A proposta é que a sociedade civil organizada exerça papel fundamental de dar apoio psicológico, principalmente aos que estão em outra cidade para o tratamento e o acolhimento da família e da criança.



“A luta pelo câncer infantojuvenil é de todos – governantes de todas as esferas, pais, educadores, profissionais da saúde, voluntários, cidadãos. Assim, quanto mais informações sobre a doença forem disseminadas na sociedade e cada um assumir o papel de promoção pela cura, alcançaremos a meta, pois não há prêmio melhor do que uma criança curada.”



Sinais a serem investigados



Os principais sinais de investigação em relação ao câncer infantil são:



- vômitos associados a dores de cabeça (sem náusea)



- desequilíbrio ao andar



- dificuldade na visão



- dores ósseas ou nas articulações



- movimentos limitados



- palidez insistente



- febre persistente



- emagrecimento



- fraqueza



- irritabilidade



- sudorese excessiva



- manchas roxas no corpo ou em pálpebras



- sangramento em geral



- diarreias crônicas



- dores frequentes nos dentes, não associadas a cáries



- dores abdominais prolongadas



- ínguas, gânglios ou nódulos indolores, com rápido crescimento, principalmente no pescoço, axila ou virilhas



- nódulos ou pintas na pele, que crescem ou mudam de cor



- secreção crônica drenada pelo ouvido



- desenvolvimento precoce de caracteres sexuais



- na região dos olhos, pupila branca ou totalmente dilatada, protrusão do globo ocular.