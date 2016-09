Mercado reduz previsão de queda do PIB para 3,15% este ano

Economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a estimativa de retração da economia este ano. De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, a previsão de queda para 2016 passou de 3,18% para 3,15%. Em relação a 2017, a expectativa de crescimento aumentou 0,06 ponto, para 1,36%.



A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano ainda permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central de 4,5% para 2016: 7,34% ao ano.



Para 2017 a expectativa de inflação se manteve em 5,12%, dentro da meta para o ano que vem, de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto. A expectativa para a Selic para este ano é a mesma de semana passada: 13,75%. Para o fim de 2017, se manteve em 11%.

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2016 aumentou da última semana para esta, passando de 3,25 reais para 3,30 reais. Para o fechamento de 2017, a estimativa dos economistas para o dólar se manteve em 3,45 reais.