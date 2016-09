Candidato a vice-prefeito de Carrasco Bonito tem registro de candidatura indeferido

CARRASCO BONITO - Em decisão proferida na tarde deste dia, 09, o juiz eleitoral Jefferson David Asevedo Ramos, Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de registro do candidato a vice-prefeito Carlindo Ayres (PV) da coligação Pra Frente Carrasco Bonito, o que acarretou também no indeferimento da chapa majoritária, afegtando a candidatura a reeleição de Carlos Alberto Rodrigues (PP).



O magistrado indeferiu o registro do cargo de vice-prefeito sustentado no parecer do Ministério Publico Eleitoral (MPE). Na decisão o magistrado alegou que o candidato teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) “por irregularidades insanáveis, caracterizando dessa forma o ato doloso de improbidade administrativa, ficando assim enquadrado na lei da Ficha Limpa”. A decisão cabe recurso.



A redação do portal Voz do Bico tentou falar por telefone com carlindo Ayres, que inclusive já foi eleito vice-prefeito da cidade e assumiu o Executivo Municipal após a morte do titular, Demir Virgilio.



Veja abaixo a decisão na íntegra





SENTENÇA Processo nº: 318-02.2016.6.27.0021 - REGISTRO DE CANDIDATURA Requerente: CARLINDO RODRIGUES AYRES Partido/Coligação: PRA FRENTE CARRASCO BONITO Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado em 15/08/2016, de CARLINDO RODRIGUES AYRES, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, sob o número 11, pelo(a) PRA FRENTE CARRASCO BONITO (PP, PSC, PR, PSD, DEM, PHS,PPS, PRB, PV), no Município de(o) CARRASCO BONITO.



Publicado o edital, decorreu o prazo legal sendo o pedido de registro de candidatura do mesmo impugnado pela Coligação “ O Povo Merece Respeito”. Intimado a manifestar-se, o candidato apresentou CONTESTAÇÃO em tempo oportuno. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de registro, alegando que o candidato não estava apto a concorrer ao pleito por infração à Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). É o relatório. Decido. O art. A Lei Complementar 135/2010, inovou ao incorporar ao art. 1º da LC 64/90 no seguinte sentido: Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) Compulsando os autos, resta claro que o julgamento procedido pelo TCE-TO foi relacionado aos atos de ordenador de despesas. Tem-se entendido que a irregularidade insanável, capaz de gerar a inelegibilidade, é aquela que traz em si a nota da improbidade administrativa, por causar prejuízo ao patrimônio público ou atentar contra os princípios norteadores da Administração.



Resta claro que as condutas contidas na presente ação caracterizam-se como atos de improbidade administrativa, causadores de prejuízo ao erário, como é o caso da omissão na arrecadação de tributos e fere a lei que rege a contabilidade pública. O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.455/2015. O impugnado encontra-se com suas contas rejeitas pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual detectou irregularidades que caracterizam atos dolosos de improbidade administrativa, indo de encontro aos preceitos da LC 135/2010. ISTO POSTO, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de CARLINDO RODRIGUES AYRES, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito.



Registre-se. Publique-se. Intime-se. AUGUSTINÓPOLIS, 09 de Setembro de 2016. ____________________________ Dr Jefferson David Asevedo Ramos Juiz da 21ª Zona Eleitoral