Carmem faz comício nesta quarta-feira, 14, no bairro Boa Vista

Hoje, quarta-feira (14) acontecerá mais um comício de bairro das eleições municipais deste ano em Augustinópolis. A coligação “Avança Augustinópolis” que tem como candidata a prefeita, Carmem Alcântara (PMDB) e como candidato a vice-prefeito, Cícero Paulo (PR), respectivamente, fará comício no bairro Bom Vista.

O evento está marcado para rua Presidente Dutra esquina com Boa vista a partir das 19h30. Estão confirmados, além da candidata, os ex-deputados Iderval Silva, Manoel Queiroz e dos candidatos a vereador que compõe a coligação.Nos últimos dias a prefeita, ao lado do candidato a vice-prefeito e outros correligionários, visitaram os bairros Santa Rita, Boa Vista e São José. Ontem feizeram caminhada no povoado do Dezesseis.