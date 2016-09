Café é um antidepressivo natural para as mulheres

Um estudo identificou que o café pode agir como um antidepressivo poderoso para as mulheres. A cafeína já é amplamente utilizada como estimulante do sistema nervoso central, mas os novos estudos feitos com mulheres norte-americanas, com idade média de 63 anos, mostraram que os sintomas de depressão diminuíram com o consumo regular de cafeína.

A pesquisa foi feita durante 10 anos e comparou a realidade de mulheres que consumiam ao menos uma xícara de café por semana. Nesses casos, o risco relativo de depressão foi de 0,85%. Já para as mulheres que tomavam de 2 a 3 xícaras por semana, o risco foi de 0,80.



A análise mostrou que o risco de depressão diminui com o aumento do consumo de café. Os pesquisadores ainda terão que fazer novos estudos para compreender qual é o efeito do café sobre a depressão.



Vale lembrar que a depressão é uma doença crônica e recorrente que afeta duas vezes mais mulheres do que homens.



O estudo levou em conta o comportamento e o estilo de vida das participantes, coletando dados como peso, tabagismo, menopausa, uso de terapia hormonal pós-menopausa, e condições médicas previamente diagnosticadas, como diabetes mellitus, câncer, infarto do miocárdio ou pressão alta. A pesquisa foi aprovada pelos conselhos de revisão institucional do Hospital Brigham and Women e da Escola de Saúde Pública de Harvard.



Em resumo, o estudo apontou que o consumo de cafeína a longo prazo tem vários efeitos biológicos que devem ser levados em conta quando se considera seu potencial para reduzir o risco de depressão. A cafeína melhora o desempenho psicomotor, o aumento da concentração e da excitação, e sensações de bem-estar e energia.



Os resultados da pesquisa confirmam que o café pode ser um antidepressivo natural para as mulheres, resultando num possível efeito protetor contra o risco de depressão. Investigações adicionais ainda são necessárias para confirmar a descoberta e para determinar se o consumo habitual de cafeína pode contribuir para a prevenção ou o tratamento da depressão.