Escola Estadual Fazenda Dezesseis forma segunda turma do EJA

A festa de formatura da 2ª turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Ensino Médio da Escola Estadual Fazenda Dezesseis ocorreu no dia 20 de agosto (2016) no Planeta Show. O evento iniciou às 20h e seguiu até às 4h da manhã, com 28 formandos e com cerca de 300 convidados, entre parentes, amigos e educadores dos formandos.

A festa foi animada pela banda augustinopolina Freelance e regada com um farto churrasco para os convidados que, assim como os formandos, extravasaram a alegria pela conquista do diploma do Ensino Médio.



A diretora Karla Azevedo fez a abertura do evento e a formanda Maria da Conceição prestou o juramento de formatura. O aluno Francisco Cardozo fez a homenagem para os colegas, enquanto Ana Cléia realizou uma homenagem ao professor Alírio Sérgio, que a agradeceu emocionado.



A coordenadora Thaty Padilha discursou e agradeceu a homenagem dirigida a ela pela formanda Cláudia.



O padrinho da turma Basílio da Costa Oliveira agradeceu e fez uma homenagem a todos.



“Formatura é uma festa de despedida, momento de celebrar, de partilhar as experiências conquistadas, e nada melhor do que comemorá-la ao lado das pessoas que estiveram anos trilhando e partilhando do mesmo sonho de progredir, de seguir adiante.”, disse a diretora Karla Azevedo.



O evento, segundo a diretora da escola, superou todas as expectativas, e foi uma festa alegre e emocionante que marcará a vida de cada formando. Em seu discurso disse ainda que não tinha palavras para descrever a felicidade do momento. “Sempre é possível. Para a maioria demorou, mas chegou o tão sonhado dia, conseguimos nos formar.”, disse Ubaldino Guimarães, formando e representante dos alunos organizadores.