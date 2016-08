Pesquisa mostra que crianças copiam os hábitos alimentares de seus pais

Um estudo realizado por psicólogos da Universidade de Santa Barbara, nos Estados Unidos, apontou que as crianças copiam os hábitos alimentares de seus pais. Isso significa que, caso seus filhos não comam frutas e legumes, eles possam estar simplesmente seguindo o seu exemplo.

O que a pesquisa revelou é que as crianças assistem seus pais escolherem seus alimentos diariamente, o que faz com que elas compreendam profundamente como os adultos reagem ao serem apresentados a determinados alimentos no cotidiano. Quando uma criança não gosta de alimentos saudáveis, por exemplo, isso pode ser reflexo das más escolhas alimentares feitas por seus pais.



Sendo assim, saiba de uma coisa : se o seu filho é exigente e seletivo com a alimentação, ele só está copiando o seu comportamento!



Má alimentação? Os pais são sempre os culpados



Se você se desespera com os hábitos alimentares de seus filhos, faça uma reflexão : como é a sua alimentação? A pesquisa realizada nos Estados Unidos declara de forma contundente que os culpados pela má alimentação das crianças são sempre os pais.



Os pequenos formulam suas opiniões sobre os alimentos observando o modo de agir dos adultos. Segundo os psicólogos da UC Santa Barbara, para conseguir que as crianças comam brócolis, tomate, alface e outros alimentos saudáveis, os pais devem dar o exemplo.



De acordo com o estudo, comer é uma atividade social e que influencia as pessoas. Para o autor principal da pesquisa, Dr. Zoe Liberman, professor assistente da disciplina de ciências do cérebro, o importante não é apenas o que você está comendo, mas também com quem você está comendo, já que as pessoas ao redor da mesa influenciam as escolhas alimentares de cada indivíduo.



O bom exemplo precisa começar cedo



Embora os bebês possam parecer felizes colocando qualquer coisa na boca, a pesquisa apontou que as crianças nessa fase tendem a comer mais quando outras pessoas também estão comendo. Isso significa que, desde muito cedo, as crianças são socialmente influenciadas no campo da alimentação.



Fazer as refeições em família garante que as crianças criem memórias felizes sobre os alimentos que são consumidos de forma positiva em casa. Isso faz com que elas tenham uma experiência divertida, que será capaz de influenciar seus hábitos alimentares para toda a vida.



Essas pequenas experiências familiares ajudam a formular o paladar dos pequenos. De acordo com o Dr. Liberman, a conclusão da pesquisa, depois de estudar 32 crianças, é que o aprendizado sobre a comida e o desenvolvimento das preferências alimentares são experiências fundamentalmente sociais.



Essa descoberta deve ajudar os pais a trabalharem de forma mais assertiva para promover uma alimentação saudável para seus filhos dentro e fora de casa.