Júlio Oliveira inaugura comitê neste sábado, dia 10

AUGUSTINÓPOLIS No sábado, dia 10, acontece a caminhada e abertura oficial do comitê do candidato a prefeito de Júlio Oliveira (PRB) e do vice Vanderlei Arruda (PPS), da coligação “O povo faz a mudança”. A concentração será a partir das 03h da tarde, no Mercado Municipal, de onde seguirão em caminhada para uma concentração em frente ao comitê na Av. Goiás, no centro da cidade.

“Nossa campanha tem sido com base na renovação que trará mudanças na administração pública do município. Precisamos garantir o crescimento econômico no campo e na cidade e o bem-estar do povo. É por isso que estamos sendo muito bem aceitos pelo eleitorado”, disse Júlio Oliveira, candidato a prefeito.



Vanderlei Arruda, por sua vez, disse que a candidatura de ambos nasceu do anseio popular por mudança e transformação. “Estamos nas ruas, visitando a casa das pessoas, falando da necessidade de renovação política e do programa de governo que é moderno e voltado para o futuro desta cidade e das pessoas”.



Para o evento duplo de sábado estão sendo aguardados diversos correligionários e apoiadores da candidatura que, segundo eles, representa renovação. “Este evento demonstrará que temos o apoio e o apelo popular. Aproveito para convidar a todos os amigos de Augustinópolis, gente que confia no nosso trabalho e acredita que esta cidade pode passar por profundas transformações sociais e econômicas, para que estejam com a gente nessa caminhada”, frisou o candidato.