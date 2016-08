Com depressão Selena Gomez anuncia pausa na carreira

Ansiedade, ataques de pânico e depressão são as causas que farão Selena Gomez dar uma pausa na carreira para se tratar.

A cantora anunciou o hiato nesta terça-feira, 30. Os problemas psicológicos são consequências do lúpus , doença que acomete Gomez há alguns anos.



"Eu descobri que ansiedade, ataques de pânico e depressão podem ser efeitos colaterais do lúpus, que pode apresentar seus próprios desafios", revela a estrela teen.



O que ainda não se sabe é o dia exato do início desta pausa, nem o que acontecerá com as próximas datas de shows que já estão marcadas – a cantora está em turnê mundial com a "Revival", que ainda passaria pela Europa e América do Sul.



Apesar dos compromissos, no entanto, a decisão precisou ser tomada:



"Eu quero ser proativa e focar em manter minha saúde e felicidade e decidi que o melhor caminho a seguir é dar um tempo... Eu preciso enfrentar isto de cabeça erguida para garantir que estou fazendo todo o possível para o meu bem."



É importante destacar que, de acordo com o instituto Lupus Foundation of America, nos Estados Unidos, o lúpus afeta mais de 1,5 milhão de pessoas.