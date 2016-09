Comer, ficar de olho no Instagram e trabalhar. 5 coisas que você não deveria fazer na cama

A falta de sono é um assunto sempre em alta entre as mulheres superocupadas. A verdade é que gastamos muito tempo - que poderia ser usado para ter uma ótima noite - em nossas camas fazendo tudo, menos dormindo. E é exatamente aí onde mora o problema. Se você quiser experimentar uma verdadeira noite de sono revigorante, evite colocar em prática estes hábitos:

1. Deixar a TV ligada

Para muitas de nós, adormecer enquanto vemos televisão é um ritual noturno - tanto quanto escovar os dentes. E, por mais que você acredite que a luz e o som baixo vão te ajudar a domir, é mais provável que isso cause o efeito oposto, deixando a sua mente ainda mais atenta. Pior, se a programação que você assiste é intensa ou violenta, corre o risco de ficar mais inquieta. A sugestão: desligue a televisão pelo menos uma hora antes de dormir, a fim de dar o seu cérebro a chance de relaxar.





2. Espiar o Instagram

A tentação dar uma última olhada nas redes sociais é forte. Já parou para pensar o quão difícil é deixar o celular de lado e simplesmente relaxar? Mas, os especialistas afirmam que o uso de eletrônicos à noite pode interferir no funcionamento do seu organismo, o que faz com que o adormecer seja uma tarefa mais difícil. A melhor opção é colocar o telefone para carregar longe da cama, diminuindo a tentação e quebrando o hábito.





3. Comer

Comer um lanchinho na cama pode soar muito confortável. Mas, não se engane: até as pequenas quantidades de migalhas podem atrair bichos, como formigas, moscas e até mesmo baratas. Por isso, nada de refeições no local.



4. Ter uma discussão acalorada

Para muitas de nós, a hora de dormir é a única oportunidade que temos para nos conectar com o nosso parceiro no final de um dia agitado. Idealmente, nós esse envolvimento se dá de forma positiva, mas depois de um dia particularmente estressante, é tentador colocar tudo para fora, o que pode eventualmente criar brigas ou discussões. Mas ao invés de pronunciar frases que possam causar stress, tente afagar a quem você ama para liberar endorfinas que irão aliviar a tensão e ajudá-la a dormir melhor.



5. Trabalhar

Você pode pensar que trabalhar na sua cama, dentro do ambiente mais descontraído e relaxante, pode te deixar mais produtiva. Mas não é verdade: você pode procastinar mais, e além disso, você pode começar a associar sua cama com o trabalho e, portanto, piorar a insônia.