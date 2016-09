Vaqueiro acusado de assassinato no Centro do Moacir volta a ser preso

PRAIA NORTE - A Policia Civil, com apoio da Equipe de Inteligência e da Forca Tática do 9º BPM, cumpriu, na manhã deste domingo, dia 18.09, mandado de Prisão Preventiva contra Francicleiton Alves de Vasconcelos , conhecido por França. A prisão aconteceu na cidade de Esperantina.França é o suspeito de ter cometido um bárbaro crime de homicídio contra Raimundo Alves Pinto, ocorrido no dia 06.03.2016, nas proximidades do Povoado Centro do Moacir, município de Praia Norte.França já esteve preso temporariamente, mas depois o Delegado Eduardo Morais Artiaga representou pela sua Prisão Preventiva, que foi decretada pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis.Ele se encontra recolhido na Cadeia Pública de Augustinópolis, à disposição e justiça.Em São Sebastião foi presa uma mulher de 35 anos, que não teve seu nome divulgado, por apropriação indébita. A acusada apropriou-se dos documentos pessoais e do cartão bancário de sua mãe.Posteriormente, expulsou de casa tanto a mãe como e seu padrasto, passando a residir no imóvel. Quando a Polícia Militar chegou na residência, encontrou somente a acusda em posse da documentação e de vários extratos de movimentação bancária da conta de sua mãe.Todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Augustinópolis onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos pertinentes.