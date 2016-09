Concurso cultural sobre Shakespeare premia com viagem para a Inglaterra

A obra de William Shakespeare será tema de concurso cultural em memória aos 400 anos de morte do dramaturgo inglês. Podem participar estudantes e professores da educação básica de todo o país. Dentre os prêmios para os autores dos melhores trabalhos está uma viagem para a Inglaterra, com as despesas custeadas pelo British Council Brasil, organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais.

Para se inscrever no concurso cultural Shakespeare Hoje, cujo tema é: Por que Shakespeare continua atual?, os alunos devem se juntar em grupos de cinco pessoas e criar um vídeo de até 4 minutos. Serão aceitas inscrições de estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1º ao 3º ano), de escolas públicas e particulares de todo o país. O prazo para participar é até o dia 28 de outubro.



O filme pode ser feito em inglês ou português, explorando textos e personagens de produções shakespearianas. Os alunos podem utilizar trechos de peças, adaptações ou criar material autoral inspirado pela obra do autor. A justificativa para a criação do filme deve ser explicada pelo professor no momento da inscrição.



Orientações para o vídeo



O vídeo deverá ser carregado no YouTube com a hashtag #ShakespeareLives. O link deve ser informado no formulário de inscrições do concurso disponível no site da British Council Brasil. Caso o professor ou grupo não queira que o vídeo seja visualizado publicamente, o vídeo deve ser publicado no modo "não listado", para que somente pessoas com o link possam acessar o material produzido.



O filme deverá conter, na tela de início, as seguintes informações: nome da instituição de ensino, nome do professor, segmento de ensino do grupo (ensino médio ou ensino fundamental), nomes dos alunos, cidade e estado. Serão aceitos textos aplicados diretamente no vídeo ou informação escrita em outra superfície e filmada, desde que seja legível.



Prêmios



O professor orientador do grupo que alcançar o 1º Lugar ganhará uma viagem para a Inglaterra com acompanhante. Já os alunos recebem vale-presente no valor de R$ 1 mil, individual. Os professores dos 2º e 3º colocados ganham R$ 650 cada um e os alunos, R$ 500. A lista com o nome dos vencedores do concurso cultural será divulgada no dia 28 de novembro deste ano.