9 funções secretas que o arroz tem e você nunca imaginou

O arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo. No cardápio do brasileiro, é até difícil pensar alguma refeição típica que não envolva a presença do ingrediente na receita. Até mesmo na hora de preparar alimentos, a utilização do arroz pode ser feita de diferentes formas, gerando os mais variados tipos de pratos.

Além de servir para a alimentação, no entanto, o arroz pode ser aproveitado para outras funções, incluindo fora da cozinha. Você sabia que pode utilizar grãos de arroz numa oficina ou mesmo no banho? O cereal também pode ser útil para o alívio de dores e trazer conforto em momentos de tensão ou de frio.



Certamente você tem alguma quantidade de arroz guardado em casa. Depois de conferir esta lista, pode ser que ele seja utilizado para muito mais do aque apenas fazer o almoço.



1 – Recupere objetos eletrônicos molhados



Se você deixou algum equipamento eletrônico entrar em contato com a água, o deixando cair na piscina ou colocando na máquina de lavar sem querer, nem tudo está perdido. Quase qualquer objeto danificado pela quantidade de água em excesso em seus circuitos pode ser recuperado após ser colocado numa tigela ou outro recipiente cheio de arroz. Os grãos são capazes de absorver a umidade e remover todo líquido que está dentro de seu equipamento. Mantenha o dispositivo desligado e o mergulhe em arroz de 12 a 24 horas que tudo deverá voltar ao normal após o processo.



2 – Limpe recipientes de formas estranhas



Todo mundo que precisou fazer alguma faxina já se deparou com vasilhas de formatos estranhos com aberturas e frestas impossíveis de se alcançar. Por mais que você não tenha as mãos ou os objetos que facilitam alcançar essas áreas, é possível limpá-las utilizando um pouco de arroz. Coloque alguns grãos dentro do recipiente e acrescente água morna. Deixe a garrafa ou vaso por 10 minutos, chacoalhe bem o recipiente e o enxague. A parte interna e de difícil acesso estará limpa como nova.



3 – Limpe moedores de grãos



Quem faz café com frequência sabe que limpar o moedor dos grãos pode ser um verdadeiro inferno. O mesmo vale para quem precisa moer temperos ou outros ingredientes na cozinha. Mais uma vez, o arroz pode ser a solução. Remova o máximo de sujeira que conseguir com uma limpeza comum e cubra o moedor com grãos de arroz. Ao ligá-lo, os grãos irão absorver e se misturar com praticamente toda a sujeira, deixando o moedor incrivelmente limpo.



4 – Afie lâminas



As lâminas de um liquidificador também podem se beneficiar – e muito – dos efeitos do arroz. Se você está tendo problemas com a eficiência da máquina pois ela deixa pedaços maiores do que deveria em suas misturas, coloque alguns copos de arroz no liquidificador e bata por cerca de 2 minutos. O procedimento recupera parte das habilidades das lâminas, que irão cortar quase como novas mais uma vez. É importante que o processo seja realizado apenas com arroz dentro do liquidificador, nada mais.



5 – Verifique a temperatura do óleo



Quer checar a temperatura do óleo de cozinha que irá utilizar para fritar algum prato? Coloque alguns grãos de arroz na panela. Se os grãos afundarem no óleo, ele ainda não está quente o suficiente. Por outro lado, se o arroz voltar imediatamente para a superfície e começar a borbulhar o óleo estará entre 150ºC e 180ºC, pronto para a fritura. Mesmo nessa situação, alguns dos grãos podem se manter no fundo da panela, então não seja exigente demais.



Com a utilização de alguns pedaços de tecido de lã ou algodão, você consegue fazer uma bolsa de calor para aliviar dores ou relaxar os músculos. Costure uma pequena bolsa de tecido preenchida com arroz. Uma alternativa ainda mais simples pode ser a utilização de uma meia velha cheia de grãos. Aqueça a pequena bolsa no microondas por alguns segundos e estará pronta para ser utilizada no corpo. Em formais mais complexas, as bolsas podem até servir como pantufas ou luvas para aquecer os membros no calor.



8 – Evite enferrujamento de ferramentas



Para evitar que ferramentas não sofram com ferrugem em oficinas ou ambientes em que estão guardadas, um pote de arroz pode ser útil. Martelos, alicates e chaves de fenda podem ser colocados dentro de tigelas ou potes cheios de arroz para manter a ferrugem longe das ferramentas.



9 – Deixe a pele mais bonita



Depois de cozinhar arroz, a água utilizada na panela pode ser reutilizada para atos de higiene. Ao invés de jogar fora a água, utilize para lavar o rosto, corpo ou mesmo cabelos. A técnica foi extremamente popular entre povos asiáticos do passado e continua sendo repassada como tradição para manter a saúde da pele e dos cabelos. Mesmo após o processo de cozimento, a água pode ser guardada na geladeira por até três dias com as mesmas propriedades.