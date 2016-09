Por que precisamos consumir esse ácido graxo?

A substância orgânica Ômega 3 se caracteriza como ácido graxo, mais precisamente como ácido carboxílico polinsaturado.

A fórmula geral deste ácido é: CH3CH2CH=CH(CH2)Ncooh



Ômega 3 não é produzido pelo nosso organismo, mas é essencial para a saúde, sendo assim, alimentos que contenham tal substância devem compor nossa dieta alimentar.



A ingestão do ácido graxo auxilia na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol alto, e ainda é um aliado cardíaco: controla a pressão arterial, regula a circulação sanguínea e o ritmo normal, concluindo, mantêm nosso coração saudável.



O consumo regular de Ômega 3 podem trazer benefícios ao longo do tempo, conheça alguns:



• neutralização do stress;

• aumenta a concentração;

• ativador da memória;

• aumento dos reflexos (habilidades motoras).



Dicas de alimentos ricos em Ômega 3:



Peixes: salmão, atum, bacalhau, sardinha, truta, peixes gordurosos e óleos de peixe;



Mas se você não é fã de peixe temos outras opções ricas em Ômega 3: nozes, rúcula, óleos vegetais, sementes de linhaça, óleo de linhaça, entre outros.