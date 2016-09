Brincar com bonecas magras deixa as meninas inseguras com seus corpos

Garotas jovens que brincam com bonecas magrassão mais exigentes sobre a própria aparência física do que as demais. A conclusão foi feita após um estudo publicado no periódico Body Image.



Pesquisadores das universidades Estadual da Pensilvânia e Virginia Wesleyan, ambas nos Estados Unidos, selecionaram aleatoriamente 112 garotas entre seis e oito anos e as separaram em vários grupos: um brincando com bonecas Barbie e outro com bonecas inspiradas na personagem Tracy Turnblad, do musical Hairspray. As duas opções foram vestidas com maiôs ou com roupas discretas.



Os cientistas perguntaram às crianças como se sentiam sobre seus corpos antes e depois do experimento e depois repetiram o teste com outras 112 garotas e bonecas menos famosas, uma chamada Stardoll e outra inspirada em Mimi Boneck, da série americana The Drew Carey Show. Elas também foram vestidas com as roupas do primeiro experimento.



Nas duas experiências, os pesquisadores observaram que as garotas que brincavam com bonecas magras acabavam se sentindo menos felizes com a própria aparência física em comparação com as garotas que brincaram com as bonecas mais curvilíneas — as roupas não alteraram o resultado.

Os autores do estudo não mediram por quanto tempo esse efeito dura e observam que o teste foi conduzido antes da empresa Mattel ter lançado as novas versões da Barbie, com bonecas de características físicas distintas, feitas para promover a aceitação do corpo.