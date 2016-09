Em São Sebastião, professor Adriano realiza seu primeiro comício e reúne centenas de pessoas

O primeiro comício do candidato a prefeito de São Sebastião do Tocantins pelo PT, professor Adriano, aconteceu na noite da última sexta-feira, 9. O evento que reuniu centenas de pessoas, contou com a presença de diversas lideranças e dirigentes partidários, como o suplente de senador Donizeti Nogueira e o deputado estadual Ricardo Ayres.



Também estiveram presentes, os demais candidatos que compõem a coligação “São Sebastião para todos”: O vice-prefeito Valmir e os vereadores, bem como militantes, apoiadores e populares.

Em seu discurso, professor Adriano destacou propostas para a Educação, Saúde e o Esporte, tais como:

EDUCAÇÃO



Reestruturação e cumprimento do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCR) dos servidores, visando assegurar a valorização do magistério, com direitos como piso salarial, justa jornada de trabalho e Formação Complementar para docentes e gestores escolares, entre outros.



Além da valorização aos profissionais da Educação, que interfere diretamente na qualidade do ensino, o professor Adriano afirmou que uma boa estrutura física das escolas municipais serão prioridade, para que possa proporcionar aos alunos, mais conforto e melhor rendimento na aprendizagem.



SAÚDE



Aquisição de ambulância que possa atender de forma digna os pacientes de São Sebastião. “A ambulância existente hoje em São Sebastião está em mal estado de conservação e não é adequada para o transporte de pacientes. É pequena, desconfortável e não tem a estrutura necessária”. Afirmou o professor Adriano.



ESPORTE



Construção de um campo Society. “Vamos construir um pequeno estádio de futebol, com um campo Society gramado, com alambrados, bem organizado, para que nossa juventude possa praticar esporte com mais conforto e segurança.”, ressaltou.



O professor Adriano enfatizou ainda, que além destas propostas, seu Plano de Governo contempla todas as áreas, com projetos para toda a população de São Sebastião.