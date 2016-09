Policiais recebem orientações para atuar nas eleições 2016

Durante a manhã desta quarta-feira (21) a palestra intitulada Atuação da Policial Militar Frente às eleições Municipais de 2016 foi realizada no Auditório da Câmara Municipal, em Augustinópolis, direcionada aos policiais que operam na 2ª Cia. sobre a atuação da PM diante de situações de flagrância delitiva dos principais crimes eleitorais nas eleições de 2106.



A palestra contou com a presença de mais de 80 policiais, do juiz eleitoral Dr. Jefferson davi Asevedo Ramos, Major Valdeone, Tenente Auricélio e técnicos do Cartório Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral. O promotor eleitoral Dr. Paulo Sergio Ferreira chegou a comparecer ao evento, mas por problemas particulares não pôde continuar.



O Major Valdeone, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar e o Comandante da 2ª Cia. de Polícia Militar (Augustinópolis), Capitão Rondnele, falaram mais especificamente da atuação como militar e o Tenente Auricélio da atuação na função policial frente às eleições 2016 na área do 9º Batalhão de Polícia Militar.



As normas



A palestra, proferida pelo Tenente Auricélio, teve como base as normas gerais das Eleições de 2016, com o principal objetivo de coibir a prática de corrupção eleitoral e de boca de urna, além de familiarizar os policiais com a temática eleitoral.



Durante e após a palestra, com o auxílio do juiz eleitoral, foram tiradas dúvidas quanto à atuação da PM para não influenciar no pleito eleitoral, sobre boca de urna, manifestações durante o período e no dia da eleição (somente individual e pacífica), uso de carros de som, selfies e fotos da urna identificando o voto, uso de veículos para transporte de eleitor, regras para carreata e o conhecido “voo da madrugada”, quando na noite que antecede as eleições muitos candidatos aproveitam para “comprar” votos e dispersar material de propaganda eleitoral nas proximidades dos locais de votação.

De acordo com policiais ouvidos pelo portal Voz do Bico, a maior preocupação está no combate à corrupção eleitoral e ao crime de boca de urna, que são os mais frequentes em todas as eleições.



“Temos certo temor em agir diante dos candidatos por não sabermos o que é crime eleitoral. Nós, policiais, não temos tanto contato com este tipo de crime, que são sazonais, verificando só em épocas de eleições. Por isso é importante termos palestras como esta, que orientam a tropa, principalmente com a presença do juiz eleitoral”, disse um sargento presente à palestra, enquanto outro acrescentou que “é importante que todos se mantenham vigilantes e atuantes em suas funções de coibir qualquer tentativa de abuso de poder político ou econômico para não ensejar a desigualdade entre os candidatos ao pleito municipal”.





(Da dir. para esq.) Dr. Jefferson Asêvedo, técnicos do Cartório Eleitoral, Major Valdeone, Capitão Rondnele e o Tenente Vilianova