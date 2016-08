Risco de câncer aumenta 7% nas mulheres com sobrepeso por mais de uma década

Sabe aqueles quilos extras que há tempos insistem em marcar presença na balança? Pois acaba de surgir um motivo extra para dar adeus a eles o quanto antes: experts do Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer descobriram que passar uma década com sobrepeso aumenta pra valer o risco de ter um câncer. Para chegar à conclusão, eles analisaram dados de 74 mil mulheres com idades entre 50 a 79 anos. Todas tiveram peso e altura mensurados ao entrar no estudo e foram novamente analisadas três anos mais tarde. As voluntárias também relataram suas medidas quando tinham 18, 35 e 50 anos.

Os autores descobriram que, nas mulheres com dez anos de sobrepeso, o risco de desenvolver 11 tipos diferentes de tumores era mais elevado. A probabilidade de ter a doença ficou 7% maior a cada década com excesso de quilos. Para a doença nas mamas - um dos tipos mais comuns e perigosos no público feminino - o risco foi de 5%, segundo as estimativas. No trabalho, os cientistas afirmam que ainda estão investigando a fundo a relação da gordura sobressalente com o câncer. Apesar de os achados serem iniciais, o recado é válido: buscar (e manter) o peso ideal só vai trazer benefícios à saúde.