8 coisas que acontecem se você segurar as fezes por muito tempo

Ir ao banheiro para fazer o número 2, é completamente normal, certo? Errado!

Para muitas pessoas defecar pode ser algo realmente problemático, e apesar do correto ser fazer suas necessidades por pelos menos 2 vezes ao dia, muitas pessoas simplesmente não conseguem seguir esse ritmo.



Pensando exatamente nós aqui da Fatos, reunimos e copilamos os 8 assustadores motivos que te farão pensar duas vezes antes de dispensar ou segurar a vontade de ir ao banheiro. Confira!



1- Suas fezes se ressecam e acabam gerando fissuras anais



Segundo Alexandre Fonoff, que é coordenador do Centro de Coloproctologia do Hospital Samaritano de São Paulo, em entrevista ao site vix.com, quando as fezes não são eliminadas já no primeiro estímulo, elas retrocedem para o segmento acima do reto, chamado cólon sigmóide.



E coincidentemente é nessa região que o nosso organismo retém a água das fezes, e por isso ela naturalmente fica ainda mais ressecada, visto que passou por esse processo por mais de uma vez, dificultando ainda mais o ato de defecar que agora só ocorrerá quando houver um segundo estímulo.



Por esse motivo, já com as fezes ressacadas o surgimento de fissuras pode ser considerado comum, e eis que temos um dos primeiros problemas causados pela retenção.



2- Pode ocorrer sangramentos



Já com as fezes secas e endurecidas e algumas fissuras, nós podemos deduzir o que é que irá acontecer, não é mesmo?



Pois bem, a ocorrência de feridas ainda maiores que expelem sangue vivo, é o próximo sintoma dessa assustadora situação.



3- Você pode desenvolver hemorroidas e tromboflebites



Quando já não se consegue mais defecar como de costume, as pessoas passam a ter que fazer uma grande pressão abdominal para talvez conseguir expelir as fezes. E é exatamente essa pressão que é a responsável pela maioria dos demais problemas que podem surgir.



Um exemplo disso é o surgimento de hemorroidas, que acontecem exatamente devido o aumento da pressão sobre as veias do reto e ânus, que se dilatam, inflamam e ficam doloridas.



Outro exemplo é a tromboflebite, que surge a partir da hemorroida que é obstruída por um trombo.



4- Você fica suscetível a hérnias na parede abdominal



Como podemos perceber, todos os demais sintomas ocorrem em uma espécie de cadeia, que quando não tratada vai evoluindo e tornando o caso ainda mais crítico.



A hérnia abdominal por sua vez, tende a ser o próximo passo dessa cadeia, que ocorre quando algum órgão abdominal, que geralmente é alguma parte do próprio intestino, escapa do seu local convencional para outro, isso tudo graças a pontos frágeis que existem nesse órgão.



5- Ocorre uma diminuição passageira do fluxo de sangue para o cérebro



Até pode parecer exagero, mas é real! O grande esforço e pressão gerada para a expulsão das fezes também pode causar lipotimia, que nada mais é do que a diminuição momentânea do fluxo de sangue no cérebro.



6- Ruptura de Aneurisma cerebral também pode ocorrer caso ele já exista



E já que estamos falando de pressão e cérebro, é preciso ter consciência que caso já exista aneurismas cerebrais, essa ação aumenta e muito as suas chances de rompimento.



7- Pode ser preciso uma intervenção cirúrgica



Quando o problema se torna extremamente sério, é preciso recorrer a uma intervenção cirúrgica para literalmente se livrar de todo o acúmulo de fezes, visto que naturalmente isso não mais ocorrerá, e permanecer nessa condição é extremamente perigoso e inviável.



8- Pode levar a morte



E para você que se questionou o que é que poderia acontecer caso a cirurgia não for feita, bom a resposta é bastante direta, por que a situação toda literalmente pode levar a morte.



É claro que isso só ocorre em casos extremamente graves, onde todos os sintomas foram negligenciados.



Para vocês terem uma ideia, uma adolescente britânica, de 16 anos veio a falecer após ficar 8 semanas sem ir ao banheiro. Emily Titterington tinha uma rara fobia de banheiro, problema este que a fazia evitar por tudo ter que ir a este local.



Após passar 8 semanas sem defecar, a garota teve a cavidade torácica comprimida e seus órgãos foram deslocados visto tamanha retenção. Em sua autópsia os médicos revelaram ter ficado realmente chocados, visto que ela apresentava uma “extensão massiva no intestino grosso”, e seu abdômen além de inchado, apresentava as costelas inferiores mais dilatas do que a sua bacia.