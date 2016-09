Fio dental é indispensável para a higienização bucal

Os últimos dias não foram fáceis para o fio dental. Ele ganhou status de item supérfluo no “Dietary Guideline for Americans”, uma publicação que serve como uma espécie de manual de políticas públicas da saúde americana. E desde agosto, quando o documento foi divulgado, essa informação deixou muita gente com a pulga atrás da orelha.



Mas, para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), não há motivos para questionamentos: aposentar o fio dental está fora de questão. Inclusive, seu uso deve ser encorajado. Segundo a entidade, ele garante a limpeza correta em locais da boca que a escova não consegue atingir, remove restos de alimentos entre dentes e também auxilia na eliminação da placa bacteriana.

Mas, para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), não há motivos para questionamentos: aposentar o fio dental está fora de questão. Inclusive, seu uso deve ser encorajado. Segundo a entidade, ele garante a limpeza correta em locais da boca que a escova não consegue atingir, remove restos de alimentos entre dentes e também auxilia na eliminação da placa bacteriana.