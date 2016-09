Fiéis católicos comemoram Dia da Padroeira do Tocantins nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 8, católicos de todo o Estado comemoram o Dia da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora da Natividade. A homenagem está ligada à devoção à santa e à história da sua imagem, presente no município de Natividade há quase três séculos.



As comemorações do Dia de Nossa Senhora da Natividade se iniciam em 30 de agosto. A celebração realizada no dia 8 de setembro assinala o encerramento da novena em devoção à padroeira do Tocantins. Os festejos são marcados por quermesses, leilões e missa solene no dia dedicado à Nossa Senhora.



De acordo com a superintendente de Desenvolvimento da Cultura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), Noraney de Fátima Castro, a festa é um atrativo cultural importante para o Estado. “Ela potencializa manifestações e expressões populares, destacando a tradição religiosa e os valores na formação do ser humano, tornando a diversidade social e econômica da região um protagonismo de promoção cultural”, destacou.



Quem estiver em Palmas pode acompanhar a missa dedicada à padroeira na Catedral do Divino Espírito Santo, realizada às 19h30. Em Natividade, as comemorações acontecem na Igreja Matriz.



História



Trazida pelos jesuítas em 1735, a imagem de Nossa Senhora da Natividade foi uma das primeiras a chegar à região e posteriormente levada para a Igreja Matriz de Natividade, uma das mais antigas do Estado, datada de 1759.



Com a criação do Tocantins, fiéis iniciaram uma campanha para tornar Nossa Senhora da Natividade padroeira do Estado. Em março de 1992, a solicitação foi encaminhada ao papa João Paulo II e a resposta positiva veio no mesmo ano. No dia 15 de agosto de 1992, durante a Romaria do Bonfim, em Natividade, Nossa Senhora da Natividade foi oficialmente instituída como a padroeira do Tocantins.



Natividade



De influência portuguesa, a celebração à Nossa Senhora da Natividade é realizada nove meses após a festa da Imaculada Conceição de Maria, no dia 8 de dezembro. Esse espaço entre as datas refere-se ao período de gestação de Maria no ventre de Santa Ana. A Natividade relaciona-se com o seu nascimento. - See more at: http://secom.to.gov.br/noticia/302456/#sthash.rfNh0YSm.dpuf