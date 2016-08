É neste sábado "Quebrando o Silêncio"

O projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica da Igreja Adventista do Sétimo Dia acontecerá neste sábado(27).

Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Todos os anos a campanha tem uma ênfase diferente, mas basicamente consiste em conscientizar as pessoas sobre o respeito às mulheres, às crianças e aos idosos. Em Augustinópolis o evento acontecerá neste sábado (27).

A programação terá inicio as 07h00 com concentração na Feira Coberta, seguida de passeata com faixas e cartazes, fanfarra, desfile de Clubes de Desbravadores e distribuição de panfletos pelas principais ruas da cidade. Após o retorno haverá palestras.

A programação continua durante a tarde com um Culto Jovem a partir das 16h na Feira Coberta. A noite o encerramento acontecerá as 19h30 também na feira coberta com o Grupo Fênix.