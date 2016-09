Quatro em cada 10 mortes por infarto são de mulheres

O infarto sempre foi considerado uma doença masculina. É um grande mito pensar que mulheres não enfartam, porque, além de ser mentira, os números veem aumentando e preocupando os médicos.



Há 50 anos, a cada 10 mortes por infarto, uma era de mulher. Atualmente, essa proporção aumentou para quatro mulheres, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se nenhuma mudança acontecer, não é difícil que as mulheres ultrapassem os homens.



A inserção da mulher no mercado de trabalho pode ser a resposta para esse aumento. Além de ter uma jornada dupla (cuidar da casa/filhos e trabalhar), com o emprego veio também o hábito de fumar, beber e não fazer exercícios, que são fatores de risco para o infarto.



Vamos nos atentar para alguns fatores de risco:



- colesterol alto

- diabetes

- hipertensão

- menopausa (o estrógeno, hormônio protetor das artérias, para de ser fabricado)

- tabagismo (o cigarro aumenta em três vezes o risco de desenvolver uma doença coronariana independentemente de qualquer outro fator)

- sedentarismo

- pílula anticoncepcional (porque aumenta o risco de trombose)

- transtorno de ansiedade e depressão

- estresse

- quem teve diabetes e hipertensão durante a gravidez



Para prevenir e diminuir os casos é necessário o alerta de que o check-up cardiológico é muito importante, principalmente, para aquelas mulheres que têm algum fator de risco ou histórico familiar.

Após a menopausa é imprescindível a visita ao cardiologista. Além disso, uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos previnem a ocorrência de doenças cardíacas.