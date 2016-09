Células do fluxo menstrual podem inibir câncer, diz estudo

Pesquisadores da Universidade dos Andes, no Chile, concluíram que células-tronco contidas no fluxo menstrual podem ser utilizadas em tratamentos de inibição do câncer, por possuírem propriedades antitumorais. O estudo foi publicado na revista científica "Oncotarget".



No estudo, foi constatado que os exossomas, pequenas vesículas expelidas por inúmeras células e com função de comunicação intercelular, estão inseridos no fluxo menstrual. Eles podem impedir a formação de vasos sanguíneos, cortando a rota de tumores cancerígenos, inibindo sua propagação.



O estudo contou com a doação de células de mulheres em idade fértil e sem uso de anticoncepcionais. Tais células são coletadas da parede uterina antes da menstruação, momento em que ainda apresentam "propriedades antiangiogênicas, capazes de inibir a vasculatura tumoral", segundo Francisca Alcayaga, cientista que participou da pesquisa. Para o teste, os exossomas foram injetados diretamente em cada tumor.



"Com a presença dos exossomas no fluxo menstrual, o crescimento do tumor é mais lento, por isso vamos continuar a pesquisa e ver a atividade complementar destes exossomas com as terapias convencionais que existem hoje", afirma Alcayaga. Testes preliminares apontam que o câncer de próstata é uma das doenças com reação mais fácil à presença dos exossomas.

Os estudiosos pretendem, agora, combinar a descoberta com a quimioterapia, para que possam comprovar a eficiência dos exossomas, além de obterem um sistema em que os mesmos possam ser distribuídos em casos de metástase.