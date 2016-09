Beterraba para melhorar a performance

Ela pode não ser um dos alimentos mais queridos do cardápio, mas definitivamente é excelente para nossa saúde e ainda por cima pode ajudar na sua performance. A beterraba vem se mostrando uma importante aliada na vida do esportista. E um dos motivos é que ela ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico (NO).

O Óxido Nítrico (ON) é uma importante molécula presente nas células do nosso corpo. Ele é produzido pelo próprio organismo a partir da oxidação do aminoácido L-arginina. Produzido pelos vasos sanguíneos do corpo, esse gás está envolvido no mecanismo que controla a memória tardia e no sistema cardiovascular.



O NO desempenha um papel fundamental na regulação de diversas funções biológicas vitais. A falta dele no organismo pode facilitar o aparecimento de diversas doenças crônicas.



Com o passar do tempo, a produção do NO no corpo diminui (principalmente depois dos 40 anos), mas alguns alimentos ajudam a aumentar a quantidade de óxido nítrico no organismo, como a beterraba e a couve.



Mas como exatamente isso ocorre? Na realidade, a beterraba é rica em nitrato e este é absorvido e estocado nas células musculares em forma de nitrito, aumentando a capacidade da célula em produzir NO. Esse, por sua vez, é responsável por causar vasodilatação, aumentando, assim, a oxigenação dos tecidos, fato importantíssimo para a musculatura.



Além de aumentar o fluxo sanguíneo nas células musculares, alguns trabalhos vêm demonstrando que o NO também é responsável por aumentar o influxo de cálcio nas células musculares e pela melhora na ação mitocondrial, ou seja, melhora a produção de ATP, o que acaba melhorando a função muscular.