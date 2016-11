Bebês siameses nascem em hospital palestino

Gêmeos siameses nasceram na terça-feira (22) em hospital na Faixa de Gaza, na Palestina. Os irmãos siameses nasceram no hospital al-Shifa, em Ma'na.

Os bebês apresentam duas cabeças, dois corações, dois pulmões, duas colunas vertebrais, duas mãos e duas pernas, mas apenas um tórax e um estômago.



O médico Ayman al-Sahbani, chefe do departamento de emergência, afirmou que o caso é bastante raro.



O hospital não divulgou o sexo das crianças.



Al-Shifa é o maior hospital da Faixa de Gaza, com uma unidade neonatal especializada para lidar com partos prematuros e especiais.